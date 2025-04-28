R İle Başlayan Futbolcular Kimler? Yerli ve Yabancı R İle Başlayan Futbolcu İsimleri

Alfabetik olarak futbolcu isimlerini sıralamak, sadece bir oyun değil aynı zamanda bir hatırlama ritüelidir. R harfiyle başlayan isimler ise bu listelerde oldukça güçlü temsillere sahiptir. R ile başlayan futbolcular kimler sorusu, futbolun kültürel çeşitliliğini yansıtan çok sayıda oyuncunun izini sürmek için iyi bir çıkış noktasıdır. Yerli ve yabancı r ile başlayan futbolcu isimleri farklı jenerasyonlardan pek çok yetenekli ismin alfabedeki ortak bir harfle kesiştiği ilgi çekici bir grubu oluşturur.

R İle Başlayan Futbolcular Kimler?

Ronaldinho

Ronaldo Nazário

Cristiano Ronaldo

Raúl González

Riquelme

Roberto Carlos

Radamel Falcao

Ramazan Köse

Rıza Çalımbay

Rüştü Reçber

Ramazan Tunç

Rıdvan Yılmaz

Yerli ve Yabancı R İle Başlayan Futbolcu İsimleri

Yabancı Futbolcular:

Riyad Mahrez

Raphinha

Robin van Persie

Robert Lewandowski

Ryan Giggs

Ricardo Quaresma

Rui Costa

Romário

Ronald Araújo

Rúben Dias

Rodrigo De Paul

Renato Sanches

Raphael Varane

Yerli Futbolcular: