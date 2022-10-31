R İle Başlayan Hayvan İsimleri - R Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Zamanını iyi değerlendirmek isteyenlere önerilen eğitici oyunların başında yer alan kelime oyunları için size küçük bir rehber hazırladık. R harfi ile başlayan hayvan ismi listemizde daha önce duyduğunuz ya da hiç duymadığınız pek çok hayvan türüne yer verdik.

R Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri

Alfabemizin 21.harfi olan "R" ile başta kişi ismi olmak üzere hayvan, bitki, eşya, şehir gibi çeşitli alanlarda kelimeler türetilebilir. Eğer sizlerde böyle bir oyun oynamak istiyorsanız ve r ile başlayan hayvan isimleri konusunda yardıma ihtiyacınız varsa içeriğimiz tam da size göre.

Denizde ya da karada yarayan bu hayvan çeşitlerinin bir kısmına ismen aşınayız. Lakin geri kalan hayvanları sizin de ilk kez duyduğunuzdan eminiz. Merak uyandıran ve bir an önce öğrenmek istediğiniz r harfi ile hayvan isimleri listemizi yaşadıkları bölgelerle birlikte sizler için listeledik.