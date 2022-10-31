Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri R İle Başlayan Hayvan İsimleri - R Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?
Giriş Tarihi: 31.10.2022 11:26 Son Güncelleme: 31.10.2022 11:26

R İle Başlayan Hayvan İsimleri - R Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

R İle Başlayan Hayvan İsimleri - R Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Bugünkü içeriğimizin konusu bulmacaların ve kelime oyunlarının vazgeçilmezlerinden olan R ile başlayan hayvan isimleri. Pek çok kişinin keyifle çözdüğü eğlenirken öğrendiği kelime oyunları özellikle eğitim çağındaki çocuklar için de vazgeçilmez aktiviteler arasında yer alır. Ailecek zaman geçirmek istediğinizde işinize yarayacak bu tarz oyunlarda ana amaç alfabede yer alan harfleri kullanarak çeşitli alanlarda kelime üretmektir.

Zamanını iyi değerlendirmek isteyenlere önerilen eğitici oyunların başında yer alan kelime oyunları için size küçük bir rehber hazırladık. R harfi ile başlayan hayvan ismi listemizde daha önce duyduğunuz ya da hiç duymadığınız pek çok hayvan türüne yer verdik.

R Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri

Alfabemizin 21.harfi olan "R" ile başta kişi ismi olmak üzere hayvan, bitki, eşya, şehir gibi çeşitli alanlarda kelimeler türetilebilir. Eğer sizlerde böyle bir oyun oynamak istiyorsanız ve r ile başlayan hayvan isimleri konusunda yardıma ihtiyacınız varsa içeriğimiz tam da size göre.

Denizde ya da karada yarayan bu hayvan çeşitlerinin bir kısmına ismen aşınayız. Lakin geri kalan hayvanları sizin de ilk kez duyduğunuzdan eminiz. Merak uyandıran ve bir an önce öğrenmek istediğiniz r harfi ile hayvan isimleri listemizi yaşadıkları bölgelerle birlikte sizler için listeledik.

  • Ringa balığı (kemikli bir balık türü /Atlas Okyanusu kuzeyi)
  • Remora (balık türü /Akdeniz, Orta Atlantik)
  • Rakun (yırtıcı bir memeli türü /Amerika, Kanada, Arjantin, Avrupa)
  • Ren Geyiği (Rusya, Norveç, İzlanda, Alaska, Finlandiya, İsveç)
  • Rakun köpeği (Sibirya, Çin, Japonya, Rusya)
  • Roan Antilopu (Batı, Orta ve Güney Afrika savanlarında)
  • Ringhals (zehir püskürtebilen bir yılan türü/ Güney Afrika)
  • Rottweiler (köpek cinsi /Ana vatanı Almanya)

ARKADAŞINA GÖNDER
R İle Başlayan Hayvan İsimleri - R Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA