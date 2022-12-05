R İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce R Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Türkçede veya İngilizcede R harfi ile başlayan kelimeler nelerdir gibi sorular, bu dillerle ilgili araştırmalarda ve oyunlarda önemlidir. R harfi ile başlayan çok sayıda kelime vardır. En sık araştırılan İngilizce ve Türkçe gibi dillerde R harfi ile başlayan 5 harfli kelimeler, son derece fazladır. R harfi ile başlayan İngilizce kelimeler de özellikle oyunlarda araştırılmıştır. Bu yazımızın devamında da yer verdiğimiz üzere, r ile başlayan kelimeler nelerdir sorusuna dair cevaplar sizlerle...

R ile Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde 29 harf vardır ve bunların 8'i ünlü, 21'i ünsüz harftir. R harfi de ünsüz harflerden birisidir. Türkçe 'de R ile başlayan kelimeler son derece fazladır. Gündelik yaşantımızda da sıkça kullandığımız R ile başlayan kelimeler, özellikle dil araştırmalarında ve oyunlarda da karşımıza çıkacaktır. R harfi ile başlayan bazı kelimeler şu şekildedir;

Dört harfli kelimeler; Ri̇sk, ri̇ya, ri̇ze, roba, roda, roka, rota, roza

Beş harfli kelimeler; Rahi̇m, rahi̇p, rahle, rahne, rakam, raket, rakim

Altı harfli kelimeler; Rağmen, rahi̇be, rahman, rahmet, rahvan, rant

Yedi harfli kelimeler; Rabbani̇, rabbena, radansa, radarci, radi̇kal

R ile Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizce alfabe, Latin alfabesinden uyarlanmaktadır ve toplamda 26 harften oluşmuştur. Bu harflerden 21'i sessiz harften oluşurken, 5'i sesli harften oluşur. R harfi ise İngilizcede çok kullanılan harflerden birisidir. R harfi ile başlayan İngilizce kelimeler çeşitlilik gösterir. Çeşitli oyunlarda da sıkça araştırılan İngilizce kelimeler aşağıdaki gibidir;

Dört harfli kelimeler; Rock, ruck, rick, riff, ryfe, ruff, rack

Beş harfli kelimeler; Rocky, rozit, rozet, rezes, rizas, remix

Altı harfli kelimeler; Razzle, rhizic, rojaks, rhythm

Yedi harfli kelimeler; Rhizine, refroze, rocquet, rockaby

R ile Başlayan 5 Harfli Kelimeler

R ile başlayan 5 harfli kelimeler çeşitlilik göstermiştir. İngilizce ve Türkçe R harfi ile başlayan 5 harfli kelimeler şu şekildedir;

İngilizce kelimeler;

İngilizce'de R harfi ile başlayan 5 harfli kelimeler aşağıdaki gibidir;

Relax, reach, reply, right, royal, round, radio, roses, risen, reals, renal, roars, ruins, rider, reame, rabis, ramet, roble, rawer, resay.

Türkçe kelimeler;

Türkçe'de R harfi ile başlayan 5 harfli kelimeler ise aşağıda gösterilmiştir;

Rampa, ranza, rapor, reçel, redif, refah, refik, rehin, rejim, rekor, resim, resmi, resul, reşit, revir, reviş, reyon, rezil, rimel, rumuz.