R İle Şehir Ve Ülke - Türkiye’de R Harfi İle Başlayan Şehirler, İl ve İlçe İsimleri

R ile başlayan şehir ismi olarak akıllara ilk Rize ili gelse de dünya çapında r harfi ile başlayan birden fazla şehir yer almaktadır. Yazımızın devamından r harfi ile başlayan şehir isimlerine ulaşabilir ve daha çok bilgi edinebilirsiniz.

Türkiye'de R Harfi ile Başlayan Şehir İsimleri Hangileridir?

İsim şehir oyununda istenilen başlıkları sadece Türkiye olarak sınırladığımız zaman bazı başlıklarda zorlanılabilmektedir. Özellikle r hafinde şehir ismi bulurken herkesle aynı şehri yazmak zorunda kalınmaktadır.

Türkiye'de r ile başlayan iller arasında yalnızca Rize ili yer almaktadır. R harfi ile başlayan ilçeler olsa da il sadece bir tane vardır. Bu oyun esnasında rakipler ile aynı il adını yazmaya neden olmaktadır.

R İle Başlayan Şehir İsimleri Nelerdir?

R ile başlayan şehir isimleri Türkiye'de bir tane olsa da dünya genelinde birden fazla r ile başlayan ülke adı ve şehri bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: