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Giriş Tarihi: 23.1.2024 12:58 Son Güncelleme: 23.1.2024 12:58

R İle Şehir Ve Ülke - Türkiye’de R Harfi İle Başlayan Şehirler, İl ve İlçe İsimleri

R harfi ile başlayan sınırlı şehir ismi olması isim şehir oyunun da oyun arkadaşın ile aynı şehir ismini yazma olasılığını arttırmaktadır. Bu da kazanma şansını düşürmektedir. Özellikle Türkiye’de r harfi ile başlayan il isimleri oldukça azdır. Böylece farklı bir kelime yazmakta zorlaşmaktadır. Fakat pek fazla bilmediğimiz r ile başlayan ilçeler mevcuttur ve kimiz bunlarda geçerli sayılmaktadır.

R İle Şehir Ve Ülke - Türkiye’de R Harfi İle Başlayan Şehirler, İl ve İlçe İsimleri

R ile başlayan şehir ismi olarak akıllara ilk Rize ili gelse de dünya çapında r harfi ile başlayan birden fazla şehir yer almaktadır. Yazımızın devamından r harfi ile başlayan şehir isimlerine ulaşabilir ve daha çok bilgi edinebilirsiniz.

Türkiye'de R Harfi ile Başlayan Şehir İsimleri Hangileridir?

İsim şehir oyununda istenilen başlıkları sadece Türkiye olarak sınırladığımız zaman bazı başlıklarda zorlanılabilmektedir. Özellikle r hafinde şehir ismi bulurken herkesle aynı şehri yazmak zorunda kalınmaktadır.

Türkiye'de r ile başlayan iller arasında yalnızca Rize ili yer almaktadır. R harfi ile başlayan ilçeler olsa da il sadece bir tane vardır. Bu oyun esnasında rakipler ile aynı il adını yazmaya neden olmaktadır.

R İle Başlayan Şehir İsimleri Nelerdir?

R ile başlayan şehir isimleri Türkiye'de bir tane olsa da dünya genelinde birden fazla r ile başlayan ülke adı ve şehri bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Rusya
  • Romanya
  • Ruanda (Afrika kıtasında yer alan bir ülke.)
  • Roma (İtalya'da bir şehir.)
  • Regina (Kanada'da bir şehir.)
  • Rennes (Fransa'da bir şehir.)
  • Rampart (ABD'de bir şehir.)
  • Rangley (ABD'de bir şehir.)
  • Ramadi (Irak'ta bir şehir.)
  • Rahim Yar Khan (Pakistan'da bir şehir.)
  • Rabaraba (Yeni Gine'de bir şehir.)
  • Rafha (Suudi Arabistan'da bir şehir.)
  • Ravenna (İtalya'da bir şehir.)

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R İle Şehir Ve Ülke - Türkiye’de R Harfi İle Başlayan Şehirler, İl ve İlçe İsimleri
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