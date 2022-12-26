R İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu R İle Biten Kelimeler Listesi

R ile biten kelimeler neler diye soran her yaştan öğrenci ve yetişkin vardır. Özellikle kelime egzersizi ve bu tür oyunları oynayan kişiler, r ile biten 5 harfli kelimeler arasında neler bulunur diye düşünür. Sonu r ile biten kelimeler ve bunların kaç harfli oldukları da ayrıca merak edilen bir konudur. Sonu r ile biten kelime örnekleri ile ilgili verilecek çok sayıda sözcük bulunur. Bunların, Türkçe kökenli olup olmadığı ise merak edilen bir noktadır. Sonunda r olan sözcükler nelerdir?

R ile Biten Kelimeler Nelerdir?

Türkçe, tıpkı Ural-Altay dil ailesinde yer alan Fince, Macarca ve Moğolca gibi sondan eklemeli bir dil yapısına sahiptir. Yapım ve çekim ekleri sayesinde, sözcüğün kökünden farklı anlamlara gelebilen değişik kelimeler türetilir. Bu bakımdan, oldukça zengin kabul edilen bir dildir. Yabancı ve yerli dil bilimcilere göre, sondan eklemeli bir dil olması nedeniyle Türkçe'nin anlaşılması kolay bir mantığı vardır. Dilimize daha geniş kapsamlı hakim olmayı isteyen veya Türkçe'yi yeni öğrenmeye başlayanlar için her kelime ayrıca mühimdir. Bunlardan biri de sonu r ile biten kelimelerdir. Bilindiği üzere çoğul ekleri de r ile biter. Bu nokta önemlidir, çünkü çoğul eki alan bir kelimeye sonu r ile bitiyor demek yanlış olur. Ekler haricinde, esas kelimeye bakarak r ile bitip bitmediği anlaşılabilir. Aşağıda Türkçe'de yaygın olarak kullanılan ve sonu r ile biten belli başlı kelimeler sıralanmıştır.

3 Harfliler

Bar

Bir

Bor

Gür

Hür

Kar

Kır

Kir

Mor

Nar

Nur

4 Harfliler

Ağır

Ahır

Ahir

Akur

Amir

Efor

Eğer

Emir

Eser

Fötr

Fuar

Onur

Öbür

Ömür

Özür

Star

Spor

Skor

Şiir

Şair

Uğur

5 Harfliler

Aktar

Aktör

Ambar

Asker

Bahar

Bakır

Bakir

Bekar

Beşer

Biber

Cesur

Çayır

Döner

Dünür

Ender

Ejder

Esmer

Huzur

İncir

Kabir

Katır

Noter

Pınar

Radar

Sığır

Zehir