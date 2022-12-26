R İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu R İle Biten Kelimeler Listesi

R ile biten kelimeler neler diye soran her yaştan öğrenci ve yetişkin vardır. Özellikle kelime egzersizi ve bu tür oyunları oynayan kişiler, r ile biten 5 harfli kelimeler arasında neler bulunur diye düşünür. Sonu r ile biten kelimeler ve bunların kaç harfli oldukları da ayrıca merak edilen bir konudur. Sonu r ile biten kelime örnekleri ile ilgili verilecek çok sayıda sözcük bulunur. Bunların, Türkçe kökenli olup olmadığı ise merak edilen bir noktadır. Sonunda r olan sözcükler nelerdir?
Türkçe, tıpkı Ural-Altay dil ailesinde yer alan Fince, Macarca ve Moğolca gibi sondan eklemeli bir dil yapısına sahiptir. Yapım ve çekim ekleri sayesinde, sözcüğün kökünden farklı anlamlara gelebilen değişik kelimeler türetilir. Bu bakımdan, oldukça zengin kabul edilen bir dildir. Yabancı ve yerli dil bilimcilere göre, sondan eklemeli bir dil olması nedeniyle Türkçe'nin anlaşılması kolay bir mantığı vardır. Dilimize daha geniş kapsamlı hakim olmayı isteyen veya Türkçe'yi yeni öğrenmeye başlayanlar için her kelime ayrıca mühimdir. Bunlardan biri de sonu r ile biten kelimelerdir. Bilindiği üzere çoğul ekleri de r ile biter. Bu nokta önemlidir, çünkü çoğul eki alan bir kelimeye sonu r ile bitiyor demek yanlış olur. Ekler haricinde, esas kelimeye bakarak r ile bitip bitmediği anlaşılabilir. Aşağıda Türkçe'de yaygın olarak kullanılan ve sonu r ile biten belli başlı kelimeler sıralanmıştır.
3 Harfliler
Bar
Bir
Bor
Gür
Hür
Kar
Kır
Kir
Mor
Nar
Nur
4 Harfliler
Ağır
Ahır
Ahir
Akur
Amir
Efor
Eğer
Emir
Eser
Fötr
Fuar
Onur
Öbür
Ömür
Özür
Star
Spor
Skor
Şiir
Şair
Uğur
5 Harfliler
Aktar
Aktör
Ambar
Asker
Bahar
Bakır
Bakir
Bekar
Beşer
Biber
Cesur
Çayır
Döner
Dünür
Ender
Ejder
Esmer
Huzur
İncir
Kabir
Katır
Noter
Pınar
Radar
Sığır
Zehir