Ra İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Ra İle Biten Kelimeler Listesi

Türkçede sonu ra ile biten toplam 239 adet kelime bulunmaktadır. Bunların çoğu günlük hayatta sıkça kullanılan kelimeler arasındadır. Sonu ra ile biten kelimeler bazı durumlarda özellikle kelime oyunları oynanırken insanlar tarafından merak edilir ve bu doğrultuda araştırılırlar. Genellikle araştırmalarda kullanılan anahtar kelimeler ve sorular şu şekildedir; "Ra ile biten kelimeler nelerdir? Son hecesi ra olan kelimeler, kısa ve uzun sonu ra ile biten kelimeler nelerdir?"

Ra İle Biten Kelimeler Nelerdir?

Ülkemizde ve dünya çapında oynanan pek çok kelime oyunu bulunur. Bu kelime oyunları oynanırken bazı zamanlarda sonu ra olan bir kelimenin başını bulmak gereklidir. Bu durumda insanlar genellikle 4, 5, 6, 7,... harfli sonu ra ile biten kelimeleri merak ederler. Tükçe'de sonu ra ile biten toplam 239 adet kelime bulunur. Sonu ra ile biten kelimelerden bazıları şu şekildedir: ara, kira, kara, sera, fıkra, kobra, zebra, ızgara, kamera, makara, ustura, alabora, kumbara, maskara, manevra, zımpara, orkestra, münazara…