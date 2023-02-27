Rabarba Ne Demek? Tiyatro Terimi Olarak Rabarba Ne Anlama Gelir?

Hikaye içerisinde karakterler zaman zaman kalabalık bir ortam içerisinde bulunmak zorundadır. Bununla birlikte rabarba tekniği kullanılır ve hikayeye derinlik kazandırılması amaçlanır. Peki rabarba ne demektir, tiyatro terimi olarak rabarba ne anlama gelir? Bu ve bunun gibi sorulara cevap bulacağınız bu yzımızda sizler için rabarba hakkında merak edilenleri cevapladık. Hekrese keyifli okumalar.

Rabarba Ne Demek?

Rabarba sinema ve tiyatro sektöründe sıklıkla kullanılan, filmlerde oluşturulmuş olan anlamsız kalabalık sestir. Tiyatro oyunlarında da karşımıza çıkan bu terimle, oyun sırasında iki ya da daha çok kişinin konuşma ve gürültü efekti yaratması amaçlanır. Metinden bağımsız olarak kısık sesle söyledikleri sözcüklerin tümü rabarba olarak adlandırılmaktadır. Rabarba, tiyatronun dışında sinema ve dizi sektöründe de oldukça yoğun bir şekilde kullanılmasıyla bilinmektedir. Genellikle kalabalık tartışma sahnelerinde ya da sokak kalabalığı çekimlerinde bu yöntem sık sık kullanılmaktadır. Kimin ne dediğinin anlaşılmadığı, her kafadan bir sesin çıktığı ve zaman zaman anlaşılmayan uğultular şeklinde yapılır. Labarba şeklinde de ifade edilmektedir. Köken itibariyle rabarba hiçbir dilde karşılığı ve kökü olmayan, sadece mesleki anlamda gürültü ve anlamsız sesler çıkaran kalabalık insan topluluğunu ifade etmek için kullanılan bir terimdir.

Tiyatro Terimi Olarak Rabarba Ne Anlama Gelir?

Tiyatroda oyunlarla alakalı absürt tiyatro, açık biçin oyun, adaptasyon veya uyarlama, çatışma, grotesk, koro, tirat, yabancılaştırma, tragedya gibi terimler vardır. Bu terimlerden bir tanesi de rabarbadır. Rabarba kısmı oyuncuların sağladığı ve ne dediği çoğunlukla anlaşılmayan, iki ya da daha çok kişinin konuşma ve gürültü efekti yapması olarak bilinmektedir. Farklı sektörlerde sıklıkla kullanılan bu yöntem, birçok açıdan tercih edilmektedir. Sinema sektöründe filmlerde kullanılan bu yöntem seslendirme veya dublaj sanatçıları tarafından gerçekleştirilebildiği gibi, figüranların oluşturduğu bir kalabalıkta, kişilerin birbiriyle konuştuğu ve ne dediklerinin seyirciler tarafından anlaşılmadığı bir gürültü veya uğultu biçimi olarak bilinir. Sinemada ortamın kalabalık olduğu hissini izleyiciye vermek için kalabalık olan hemen her sahnede rabarba gerçekleştirilmektedir. Tarihi Eski Yunan'a kadar dayanan tiyatroda da buna benzer olarak, oyunun içindeki karakterlerin bu anlamsız gürültüyü oluşturmasıyla sahnelenir. Anlaşılmayan kalabalık insan gürültüsü olarak da tarif edilen bu gürültüyü yapana rabarbacı eylemin kendisine de rabarba yapmak denir. Açık radyo tiyatro oyunlarında da kullanılan bu yöntemle, seyirciye verilmek istenen karmaşa duygusu verilir. İyi bir rabarba için farklı yaş gruplarına mensup kişilerin bir araya gelmesi gereklidir. Bu ses çeşitliliği ve daha kalabalık ses çıkması açısından tercih edilen bir uygulamadır.

Rabarba Yapmanın Görüldüğü Tiyatro Oyununa Örnek

Anton Çehov'un yazdığı ve sahnelenen bir oyun olan Sayfiyede Yaz oyununda senaryonun bir kısmında rabarba örneğine rastlanmaktadır:

''Memurlar: Sayfiye, sayfiye! Ah sayfiye! (Adamın kafasında olduğu için sesler efektlidir.)

Tolkaçof: Diye deli oluyorlar; sonra aşk oyunları, (EFEKT: kıkırdamalar, rabarba duyulur.) amatör oyunculuklar; velhasıl hiçbirinden olumlu bir iş alamazsın.''

Rabarba Yapmak için Yeteneğe İhtiyaç Var Mıdır?

Rabarba yapmak için stüdyoda kalma süresi normale göre daha fazla olduğundan sabırlı olmak gerekmektedir. Zira rabarba yapılabilmesi için tiyatral yeteneğin olması ve daha önce rabarbada bir defa bulunmuş olmak gerekmektedir. Kalabalığın enerjisi ve tecrübesi kişileri stüdyoda kayıt esnasında yönlendirebilmektedir. Ayrıca oyunlarda da sahnede olan kişilerin sahne sanatları anlamında eğitim almış olmaları ya da tiyatral yeteneğinin olması gerekmektedir. Tiyatral yetenek tiyatro sahne kurallarına uygun bir davranışı sosyal hayatta ifade etme tanımı olarak bilinmektedir.

Türkiye'de son yıllarda dijital yayıncılık platformlarının yaygınlaşması Türkçe dublaja olan talebi daha da artırmıştır ve dublajı daha keyifli ve renkli hale getirmek için sıkça başvurulan yöntemlerden biri de rabarbadır. Rabarba, bu dönemde birçok mikrofon oyuncusunu, dublaj sanatçısını stüdyolarda bir araya getirmektedir.