Radius Kemiği Neresi? Radius Kemiği Nerede Yer Alır ve Ne İşe Yarar?

Radius kemiği neresi diyenler için bu, önkolda yer alan hareketli kemiklerden biridir. Pronasyon ve supinasyon hareketleri sonucunda hareket eden radius kemiği nerede ve ne işe yarar öğrenmek için ilk olarak, bu kemiğin özellikleri incelenmelidir. Kırık, çatlak, travmalar, romatizmal hastalıklar ve bazı enfeksiyonlardan dolayı meydana gelebilen radius kemiği ağrısı nasıl geçer ve belirtileri arasında neler bulunur?

Radius Kemiği Neresidir?

Döner kemik veya radius, her iki ön kolun lateral kısmında bulunan ve dirseklerden başlayıp el bileğine kadar uzanan kısımda yer alır. Uzun bir gövdeye ve iki uca sahiptir. Dirsek kemiği (humerus) ve kol kemiği ile birleşerek eklem oluşturur. Bileklerde ise bu bölümde yer alan skafoideum ve lunatum ile bir araya gelerek eklem meydana getirir. Radius kemiğinin üst kısmında bir döner kemik başı bulunur. Bu bölüm tıpkı bir silindire benzer ve küçük bir şişliğe sahiptir. Radius, ön, arka ve dış yan olmak üzere üç yüze sahip bir kemiktir. Ulnanın dış tarafında ve ona paralel bir şekilde konumlanan radius, uzundur ve humerus başçığından el bileğine kadar olan kısımda yer alır. Alt ucu, üst ucuna kıyasla çok daha kalındır ve şekil olarak prizmaya benzer.

Dirsek Ağrısı Neden Olur?

Vücudun hareket kabiliyeti en yüksek olan bölgelerinden biri olan dirsekte, üç kemik birleşerek bir eklem meydana getirir. Bunlar, humerus, ulna ve radiustur. Söz konusu kemiklerden herhangi birinde meydana gelen kırık, çatlak, sinir sıkışması veya farklı bir rahatsızlık, dirsek ağrısının meydana gelmesine neden olabilir. Ek olarak, aşınma ve yıpranma ağrılara zemin hazırlar. Ağrılar, iç dirsek ağrısı, dış dirsek ağrısı, kireçlenme ve olecranon bursit gibi türlere ayrılır. Belirtileri genel olarak şu şekilde ortaya çıkar:

Dirseklerdeki eklemlerin fonksiyonlarını yerine getirmekte zorlanması ve hareket kabiliyetinin azalması

Ağrıların gece şiddetlenmesi ve rahatsızlık vermesi

Ellerde meydana gelen uyuşma ve karıncalanma hissi (Sinir sıkışmasından oluşan dirsek ağrılarında görülür)

Bu semptomlardan herhangi biri uzun bir süredir devam ediyor ise mutlaka Ortopedi ve Travmatoloji bölümünden bir uzman doktora görünülmelidir.