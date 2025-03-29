Bazı kelimeler, konuşma diliyle yazı dili arasında sıkışıp kalır. Sesli ortamda duyulan her şey yazıya aktarıldığında doğru olmayabilir. Sözcüğün ağızdan çıkışıyla kaleme alınışı arasındaki fark, zamanla yazım yanlışlarının doğmasına neden olur. Bu da yalnızca bireysel değil, toplumsal bir yazım alışkanlığı problemine dönüşebilir. Bu tarz problemlerle karşılaşmamak için rağmen nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı rağmen mi, ramen mi sorularının hemen hemen herkes tarafından sorulması gerekmektedir.

Rağmen Nasıl Yazılır?

Yazım açısından "rağmen" kelimesi doğru biçimiyle bu şekilde, yani "rağmen" şeklinde yazılır. Kelime Arapça kökenlidir ve "karşı olma durumu, -e karşın, -e rağmen" anlamlarında kullanılır. Türkçede zarf olarak görev yapan bu sözcük, çoğunlukla iki zıt durumu aynı cümlede buluşturmak için kullanılır. Yazılışında yer alan "ğ" harfi, kelimenin karakteristik bir parçasıdır ve bu ses düşürülmeden yazılmalıdır.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Rağmen Mi, Ramen Mi?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı "rağmen" şeklindedir. TDK'nin Yazım Kılavuzu'nda "rağmen" kelimesi zarf türünde bir bağlayıcı olarak listelenmiş ve "bir şeye karşın" anlamını taşıdığı belirtilmiştir.