Rağmen Ne Demek? Rağmen Nasıl Yazılır, Ne Anlama Gelir, Sonrasında Virgül Kullanılır Mı?

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ve işittiğimiz rağmen kelimesi ne anlama gelir merak edilmektedir. Türkçe'mizi doğru kullanmak için kelimeleri doğru yerde ve doğru yazımla kullanmak oldukça önemli hususlardan birisidir. Peki, rağmen ne demek? Rağmenden sonra virgül gelir mi? Bu soruların yanıtlarını ve rağmen ile ilgili cümleleri sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Rağmen Ne Demek?

Günlük hayatta, sosyal mecra ve edebi alanlarda cümlelerde sıklıkla karşımıza çıkan rağmen Arapça 'zıddına' kelimesinden türemiş ve dilimize girmiştir. Rağmen, olan şeyin aksine ve zıddına oluşan durumlar için kullanılır. Kelime anlamı alarak zıtlık ve karşıtlık demektir.

Rağmen Nasıl Yazılır, Sonrasında Virgül Gelir Mi?

Kelimelerin anlamını doğru şekilde öğrenmek kadar, doğru ve imla kurallarına göre yazımını bilmekte oldukça önemlidir. Rağmen kelimesinin doğru yazılışı 'rağmen' şeklindedir, ramen ya da rağman gibi şekillerde yazım yanlıştır. Rağmen cümlelerde gövde kısmında bağlayıcı görevinde kullanıldığı için sonrasında virgül kullanılmaz. Rağmen sonrasında virgül konması yazım ve imla hatası olarak kabul edilir.

Rağmen Cümle İçinde Kullanımı?

Kelimelerin anlamlarını ve yazımlarını doğru kavramak için cümle içinde örneklendirmek akılda kalıcılık yönünden oldukça faydalı olmaktadır. Rağmen kelimesini cümle içinde kullanımlarını şöyle örneklendirebiliriz;