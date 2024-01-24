Rahman Ne Demek? Rahman İsminin Anlamı Nedir?

Allah'ın yüceliğini, birliğini, bağışlayıcılığını, tek ve benzersiz olduğunu ifade eden 99 isminden biri de Rahman'dır. Er-Rahman ya da Rahman olarak geçen bu isim, Esmaü'l Hüsna'yı araştıranlar tarafından Rahman ne demek, Rahman kelimesinin anlamı nedir gibi sorularla inceleniyor. Bu ismi zikretmenin faziletleri, ismin mana derinliği ve detaylı incelemesi haberimizde.

RAHMAN ANLAMI NE?

Rahman kelimesi, Kur'an-ı Kerim'de geçen Arapça olmayan sözcükler arasında yer alır. Aramice olduğu düşünülen raham "acıma, merhamet etme, bağışlama" kelimesinden türemiştir. Allah'ın 99 isminden biri olup Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir. Yüce Allah'a mahsus olan bu İsm-i Âzam, "Çok merhametli, çok bağışlayıcı" gibi anlamlara gelir. Ancak bu yalnızca noksan bir tefsir olacaktır, bu kelimenin derinliğini tercüme etmek mümkün değildir.

RAHMAN NE DEMEK RAHİM NE DEMEK?

Rahman ismi, Allah'ın yarattığı tüm kullarına ve tüm mahlukata merhamet göstermesini ifade eder. Rahman rahmetin ve merhametin bizatihi kendisi ve kaynağı anlamına gelir. Bu sebeple bu isim yalnızca Allah için kullanılır. Rahman kelimesi ayrıca "Tüm yaratılmışlara rızıkları ve her türlü iyilikleri ihsan eden, Tüm yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmette bulunan" anlamına gelir.

ALLAH'IN RAHMAN VE RAHİM İSİMLERİNİN ANLAMLARI NEDİR?

Rahim ise Allah'ın kullarına verdiği nimetleri iyi kullananlara daha büyük ve sonsuz nimetler vermesi manasına gelir. İradesini doğru şekilde kullanan kullarına iman, ibadet ve hidayet mutluluğunu bahşeden, onlara Cennet bahçelerinde sonsuzluğu hazırlayan olarak açıklanır. Rahim kelimesinin bir diğer anlamı da "Ahiret hayatında yalnızca müminlere ihsan eden ve ikramda bulunan" şeklindedir.

ER-RAHMAN ZİKRİNİN FAZİLETLERİ

Yüce Allah'ın her isminin farklı bir fazileti bulunur. Er-Rahman ismini zikretmenin faziletleri ise şu şekildedir:

Allah'ın bağışlayıcılığına sığınılıp günahlardan tövbe edildiğinde bu İsm-i Âzam zikri kişinin günahlarının hafiflemesine vesile olur.

Bu zikri çekenin kalbi yumuşar.

Zorlukta çıkış kapısı ve iç ferahlığı sağlar.

Namazdan sonra okunursa unutkanlığa iyi gelir. Tövbe ve istiğfara yardımcı olur.

Kişinin daha ahlaklı biri olmasına vesile olur.