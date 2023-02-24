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Giriş Tarihi: 24.2.2023 11:11 Son Güncelleme: 24.2.2023 11:11

Raina Ne Demek? Arapça Raina Nedir, Ne Anlama Gelir?

Raina çoğumuzun ilk defa duyduğu bir kelimedir. Bu kelime dilimize Arapçadan geçmiştir. Raina ne demek? Kuran’da da geçen bu kelimenin anlamı merak edilenler arasındadır. Bakara Suresi’nin 104. ayetinde bu kelimeye yer verilmiştir. Raina ne anlama gelir? Söz konusu kelimenin anlamı ile ilgili TDK kaynaklarını da inceleyebilirsiniz. Arapça Raina nedir sorusunun cevabını sizler için araştırdık ve araştırma sonuçlarını yazımızda derledik.

Raina Ne Demek? Arapça Raina Nedir, Ne Anlama Gelir?

Raina ne demek sorusuna cevap bulmak adına öncelikle sözlük incelemesi yapmayı düşünebilirsiniz. Küçük bir inceleme ile dahi kelimenin anlamını öğrenebilirsiniz. Konu ile ilgili yazılmış çok sayıda eser vardır. Raina ne anlama gelir? Söz konusu kelime her ne kadar günlü konuşma dilinde yaygın kullanılmasa da tasavvuf dili ve dini terimler açısından çok önemlidir. arapça Raina nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Raina Ne Demek?

Raina Kuran'da da geçen, tasavvuf açısından önemli bir kelimedir. Bu kelime unzurna deyimi ile birlikte kullanılmıştır. Kelimenin Türkçe karşılığı koruyan, gözeten, kolaçan eden demektir. Kimi kaynaklarda çoban kelimesinin yerine de raina kelimesi kullanılmıştır.

Bakara Suresi'nin 104. Ayetinde de bu kelimenin geçtiği görülür. Hatta Peygamber Efendimiz (S.A.V.) zamanında Peygamberimize inanmayanlar O'na raina demişlerdir. Nebiler Serveri (S.A.V.) ile bu şekilde alay etmeye çalışmışlardır.

Raina Ne Anlama Gelir?

Arapça kaynaklı olan raina kelimesinin yerine unzurna kelimesinin kullanımı çok daha uygundur. Unzurna, yol gösteren, izah eden, açıklayan anlamına gelir. Arapça kelimeler, bazı metinlerin ve düşüncelerin ifade edilmesinde çok daha derin anlamlar içerebilir. Raina kelimesi de derin anlamı olan bir kelime olmakla birlikte bunun yerine unzurna kelimesinin kullanımı daha uygundur. Arapça kelimelerin okunuşu ve dil yapısının farklı olmasından kaynaklı olarak bu derinlikten bahsedilebilir. Arapça dil yapısı incelendiğinde buna benzer çok sayıda kelime bulabilirsiniz.

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Raina Ne Demek? Arapça Raina Nedir, Ne Anlama Gelir?
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