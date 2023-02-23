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Giriş Tarihi: 23.2.2023 10:20 Son Güncelleme: 23.2.2023 10:20

Raks Ne Demek? Raks Etmek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Raks ne demek sorusuna yanıt verirken kelimenin kullanıldığı en eski tarihleri de baz almak gerekir. Çok eski dönemlerden günümüze kadar gelen raks kelimesi genelde mecazi anlamlarda kullanılır. Bu bakımdan raks etmek ne demek sorusuna farklı şekillerde yanıt verilebilir. Özelikle raks etmek cümle için kullanımı konusunda örnekler çoğaltılabilir. Raks etmek ne anlama gelir, cümle içinde kullanımı nasıldır sorularını sizler için yanıtladık.

Raks Ne Demek? Raks Etmek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Raks ne demek sorusuna Arapça kökenli bir kelimedir şeklinde yanıt vermek mümkün olur. Raks etmek cümle için kullanımı konusunda ise farklı mecazi anlatımlardan yararlanılabilir. Raks etmek ne demek konusu araştırıldığında bu kelimenin farklı deyimlerin eş anlamlısı olarak kullanıldığı da söylenebilir. Raks etmek ne anlama gelir, cümle içinde kullanımı nasıldır sorularının tüm yanıtlarını sizler için paylaştık.

Raks Ne Demek?

Raks etmek dilimize Arapçadan geçen bir kelime grubudur. 8. Yüzyıldan bu yana kullanılan ve oldukça bilinen anlamları olan kelime grupları içerisinde yer alır. Mecazen de kullanılan raks etmek genelde rahatlamak ve sıkıntılardan kurtulmak olarak tanımlanabilir.

Raks genelde dans etmek, göbek atmak ya da gerdan kırmak olarak tanımlanabilir. Bu kelime hora tepmek anlamına da gelebilmektedir. Ancak mecazi anlamda kullanıldığında kişinin bir sıkıntıdan kurtulması anlamına da geldiğini söylemek mümkündür.

Raks Etmek Cümle İçinde Kullanımı

Dans sözcüğü ile raks kelimesi aynı kökten gelmektedir. Bu kelime genel olarak çalgı eşliğinde oynamak ya da dans etmek anlamına gelir. Raks eylemek şeklinde de kullanılabilir. Bu kelimeden türetilen birçok farklı kelime vardır. Rakkas, Raksan, Hanende vü Rakkase gibi kelimeler bu kelimeden türetilir. Örneklerine bakmak gerekir ise şunlar söylenebilir:

  • Bugün saatlerce raks edip tüm sıkıntılarımı üzerimden atmak istiyorum.
  • Sınavların tüm stresinden raks ederek kurtulmak istiyorum.

Gibi örnekler verilebilir.

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Raks Ne Demek? Raks Etmek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
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