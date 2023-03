Ramazanın ışığını yakala

Nun Eğitim ve Kültür Vakfı, geleneksel hale getirdiği uluslararası fotoğraf yarışmasının bu yıl dördüncüsünü düzenliyor. Dünyanın her yerinden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ramazanın ışığını birlikte yakalamaya davet ediyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gözünden sahur ve iftar sofraları, camiler, teravihler, mukabeleler gibi ramazan ayına özel anların fotoğraflanması ile renklenecek yarışmada, her kategorinin kazananları için belirlenen aksiyon kamerası, Instax fotoğraf makinesi, android tablet, kablosuz kulaklık gibi ödüller de öğrencileri bekliyor olacak. "Ramazanın Işığını Yakala" fotoğraf yarışması için başvurular 23 Nisan'a kadar devam edecek. Katılmak isteyen öğrencilerin tek yapması gereken nunokullari. com web sitesi üzerinden kendi çektikleri ramazan temalı fotoğrafları yükleyerek başvuruda bulunmak.NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye, "Son 4 yıldır ramazan ayının ruhunu birlikte yaşamak ve yaşatmak, bu ayın getirdiği sevincin, ışığın peşine düşerek çocukların gözünden fotoğraflarda aramak niyetiyle dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Ramazanın Işığını Yakala Uluslararası Fotoğraf Yarışması, hem ülkemizde hem de dünyada beklentimizin de üzerinde ilgi gördü. Bugüne kadar jüri üyelerimiz 23 farklı ülke, 80'e yakın şehir ve 881 öğrenciye ait, 2 bin 459 fotoğrafı değerlendirdi" dedi. SABAH