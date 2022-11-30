Ramazanoğulları Nerede Kuruldu? Ramazanoğulları Beyliği Ne Zaman Osmanlı’ya Katıldı, Kim Son Verdi?

Uzun ömürlü Anadolu Beylikleri'nden biri olan Ramazanoğulları Beyliği, kurulduğu dönemde Memlükler'e bağlı yaşamış sonrasında ise kısım kısım Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyeti altına girmiştir. Ramazanoğulları nerede kuruldu, Ramazanoğulları Beyliği ne zaman Osmanlı'ya katıldı ve eserleri nelerdir gibi soruların cevabını bu yazımızda sizinle paylaştık. İşte Ramazanoğulları Beyliği'nin soy ağacı ve eserleri

Ramazanoğulları Beyliği Ne Zaman Osmanlı'ya Katıldı?

1352 yılında Ramazan Bey tarafından Adana ve çevresinde kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren yarım asır kadar Memlukler'e bağlı yaşayan beylik, 1510 yılından sonra Yavuz Sultan Selim döneminde kısmen Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı kalarak varlığını devam ettirmiştir. 1608 yılına gelindiğinde ise, I. Ahmed Dönemi'nde Ramazanoğulları'nın toprakları Osmanlı İmparatorluğu'na katılmış ve Ramazanoğulları Beyliği tamamen sona ermiştir.

Ramazanoğulları Beyliği'nin Oğuzlar'ın Üçok kolundan geldiği bilinmektedir. Oğuzlar'ın Bozok kolu Maraş çevresinde Dulkadiroğulları Beyliği'ni kurarken, Üçok kolundan gelen Ramazanoğulları ise Adana ve çevresinde Ramazanoğulları Beyliği'ni kurmuştur. Beyliğin soy ağacına bakıldığında kurucusu Ramazan Bey'den başlayan beyliğin, Gıyaseddin Halil Bey zamanında Osmanlı İmparatorluğu'na bağlılığını ilan ettiğini ve son yöneticisi Pir Mansur Bey döneminde ise tamamen Osmanlı İmparatorluğu hakimiyeti altına girerek resmiyeten sona erdiğini görmekteyiz. Günümüzde ise Sivas, Mersin, Adana, Sakarya ve İstanbul çevrelerinde bu beyliğin soyundan gelen insanların yaşadığı bilinmektedir.

Ramazanoğulları Beyliği Eserleri

Ramazanoğulları Beyliği döneminden kalma en önemli eser Adana Ulu Camii Külliyesi'dir. Bu külliye; camii, medrese, türbe, mescit, konak, han, hamam, arasta, çesme ve pek çok dükkândan meydana gelmektedir ve büyük bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. Selçuklu, Osmanlı ve Memlük mimarisinin etkilerini bir arada bulunduran Ulu Camii; planı, minaresi, taş işçiliği ve çinileri ile sanatımızda ayrı bir yer edinmiştir.



Adana'da bulunan Yağ Camii (Eski Camii), Adana Çarşı Hamamı, Tarsus Ulu Camii ve Adana Akçamescid de bu beyliğin önemli eserlerindendir. Bu eserlerden başka bir sürü camii, medrese, han ve hamam da Ramazanoğulları Beyliği döneminde Adana ve çevresinde yaptırılmış mimari eserler arasındadır.