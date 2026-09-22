Randevular SMS ile bildirilecek
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), veli-öğretmen görüşmelerini düzenleyen Okul Randevu Sistemi'nde yeniliğe imza attı. Sisteme 7 gün 24 saat hizmet alınabilen MEBİM'in (444 0 632) entegre edilmesiyle süreç tamamen dijitalleşti. Veliler, okul idarecileri, öğretmenler ve rehber öğretmenlerle öğrencilerinin durumunu değerlendirmek, gelişimsel durumları hakkında bilgi edinmek, rehberlik hizmetlerinden yararlanmak, talep ve önerilerini iletmek amacıyla görüşme randevusu oluşturulan uygulamaya güncelleme geldi. Bu kapsamda, velilerin MEBİM üzerinden ilettiği randevu talepleri, ilgili okul yönetimi tarafından değerlendirilecek. Okulun onay veya ret kararı, velilere SMS veya e-posta yoluyla iletilecek. Veliler de randevularının durumunu cep telefonlarından anında takip edebilecek.