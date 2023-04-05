Rapunzel Masalı Oku - Rapunzel Masalı, Hikayesi ve Karakterleri

Yıllarca bir kuleye hapsedilen ve kurtarılmayı bekleyen Rapunzel masalı okuyacakların, bu hikayenin konusu hakkında merak ettikleri olabilir. Rapunzel hikayesi, Alman masal ve hikaye yazarı olan Grimm Kardeşler tarafından kaleme alınmıştır. Filmini izlemeyenler ve masalını da ilk defa okuyacak olanlar, Rapunzel karakterleri kimler sorusuna yanıt arar. Rapunzel hikayesinin sonu nasıl bitiyor? Masaldaki en önemli karakterler kimler?

Rapunzel Masalı Konusu Nedir?

Grimm Kardeşlerin yazmış olduğu bu masalda, yoksulluk içinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan bir ailenin kızlarının başına gelenler anlatılır. Fakir bir ailede dünyaya gelen küçük bir kızın anne ve babası, onu bir cadıya vermek zorunda kalır. Çünkü kızın annesi ona hamileyken, canı sürekli olarak yan bahçede bulunan marulları aşerir. O bahçe ise bir cadıya aittir ve kızın babası gizlice marulları çalar. Ancak bir gün cadıya yakalanır ve ona kara büyü yapmasından korktuğu için isteğini kabul eder. Cadı, marulların karşılığında doğacak olan kızını vermesi gerektiğini söyler. Baba ise kabul eder ve kızı doğar doğmaz cadıya teslim eder.

Cadı, kıza bahçesindeki marulların türünün ismi olan "Rapunzel" adını verir. Ailesinin kızı kaçırmasından korkan cadı, onu ormanın derinliklerindeki bir kuleye hapseder. Kule merdivensizdir ve cadı her ziyaretinde tırmanmak için kızın uzayan saçlarını kullanır. Kız 16 yaşına geldiğinde ise yolu bir prens ile kesişir. Ormanda avlanan prens, onu şarkı söylerken dinler ve sesini çok beğendiği için ona ulaşmaya çalışır. Rapunzel'den saçlarını aşağıya doğru uzatmasını ister ve böylece yukarıya tırmanır. Onu görür görmez aşık olan genç adam, artık sürekli gelmeye başlar.

Kızın annesi bu durumdan oldukça rahatsız olur ve gencin tırmanmasını engellemek için kızın saçlarını keser. Prensi cezalandırmak için ise bir plan yapar. Kulede onu beklemeye başlar ve geldiğinde kızdan kestiği saçları aşağıya sarkıtır. Prens tırmanarak kuleye çıkar ve cadı ile karşılaşır. Oldukça korkar ve geri dönmek ister, ancak cadı onu kuleden aşağı atar. Yere düşen genç ölmez, ancak kör olur. Gün geçtikçe Rapunzel'in aşkından dolayı harap olur ve onu bekler. Uzun bir zaman sonra çöle düşer. Bir anda Rapunzel'in sesini duyar ve ona doğru koşar. Çölde birbirlerine kavuşan aşıklar, gözyaşları içinde bir süre sarılırlar. Prens, kızı sarayına götürür ve birlikte halkın karşısına çıkarlar. Rapunzel ise kısa sürede herkesin sevgisini kazanır ve prens ile ömür boyunca orada mutlu olarak yaşar.

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Rapunzel Karakterleri Kimler?

Yediden yetmişe herkesin sevdiği bu masalda yer alan karakterler içinde en önemlisi, kuşkusuz hikayeye de adını veren Rapunzel'dir. Diğer kilit role sahip karakterler ise Prens Flynn Rider ve Cadı Gothel'dir. Hikaye büyük ölçüde, bu üç karakterin arasında şekillenir.