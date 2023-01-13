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Giriş Tarihi: 13.1.2023 10:33 Son Güncelleme: 13.1.2023 10:33

Rasim Özdenören Kimdir? Rasim Özdenören Eserleri, Şiirleri, Hayatı ve Edebi Kişiliği

Eserleriyle pek çok insanı duygulandıran Rasim Özdenören kimdir? Rasim Özdenören eserleri ve romanları ile ön plana çıkan ünlü bir yazar olarak bilinir. Günümüzde özellikle öğrenciler tarafından Rasim Özdenören hangi akım ve toplulukta yer alır diye merak edilir. Bu yazımızda sizin için Rasim Özdenören hayatı nasıldı, Rasim Özdenören edebi kişiliği özellikleri neler gibi soruların yanıtlarını derledik. Siz de Rasim Özdenören şiirleri ve sözleri nelerdir sorusunun cevabı aşağıda sizinle.

Rasim Özdenören Kimdir? Rasim Özdenören Eserleri, Şiirleri, Hayatı ve Edebi Kişiliği

Türk edebiyatının usta isimleri arasında yer alan Rasim Özdenören edebi kişiliği ile öne çıkar. Rasim Özdenören hayatı boyunca sayısız eser vererek, edebiyat severlerin duygularına dokunmuştur. Peki, Rasim Özdenören kimdir? Yazımızın devamında Rasim Özdenören hangi akım ve toplulukta sorusunun yanıtını bulabilirsiniz. Rasim Özdenören eserleri ve romanları, Rasim Özdenören şiirleri ve sözleri arasında derleme hazırladık.

Rasim Özdenören Kimdir?

Rasim Özdenören, 1940 yılında Maraş'ta dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ve yine aynı üniversitenin Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirmiştir. Yedi Güzel Adam topluluğu içerisinde yer alan Rasim Özdenören, yazdığı eserlerle pek çok ödül kazanmıştır. Üstelik sanatçının bazı eserleri de TV filmlerine uyarlanmıştır. Rasim Özdenören 23 Temmuz 2022 yılında hayata gözlerini yummuştur.

Rasim Özdenören Edebi Kişiliği Nasıldır?

Rasim Özdenören edebi kişiliği ile öne çıkan yazarlar arasında yer alıyor. Rasim Özdenören'in edebi kişilik özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Genellikle hikaye türünde eser yazan sanatçı, hikayelerinde çoğunlukla toplumdaki değişme ve çözülmenin neden ve sonuçlarını ortaya koyan durumları anlatır. Eserlerinde özellikle kültürel yabancılaşma, aile çözülmeleri ve bunalımlar gibi kavramları işler.

  • Kişinin yalnızlığını, yabancılaşmasını, başka kişilerle kuşak çatışmasını, modernliği, gelenek görenek gibi konularını işlemiştir.
  • Hikayelerinde insan ve insan ruhunu anlatmıştır.
  • Tasvire ağırlık veren bir yazar olan Rasim Özdenören'in; kendine özgü, şiirsel bir üslubu vardır. Alegorik yani sembolik anlatımı da hikayelerinin önemli bir noktası olarak bilinir.
  • Kültür şokuna karşı, bireyin tasavvufa yönelmesini ister.

Rasim Özdenören Eserleri Nelerdir?

Günümüze kadar pek çok ödül almış Rasim Özdenören'in eserlerinden bazılarını aşağıdaki gibi derleyebiliriz:

  • Gül Yetiştiren Adam

  • Kafa Karıştıran Kelimeler
  • Ansızın Yola Çıkmak
  • Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı
  • Ben ve Hayat ve Ölüm
  • Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti
  • Köpekçe Düşünceler
  • Ruhun Malzemeleri
  • Açık Mektuplar
  • Elli Yılın Öyküsü

Rasim Özdenören Sözleri Nelerdir?

Rasim Özdenören'in sözlerinden bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • İnsanlar aslında birbirini tanımadıkları için severler, şaşırtıcı değil mi? Tanıdıktan sonra nefret ederler birbirlerinden.

  • İnsanlar aslında birbirini tanımadıkları için severler, şaşırtıcı değil mi? Tanıdıktan sonra nefret ederler birbirlerinden.
  • Hakkımdaki duygularınızda yanılmışsanız bunun sorumluluğu size ait.
  • Nedensiz, tuhaf bir sıkıntı, tuhaf bir yalnızlık içinde duyumsuyordum kendimi. Belki de birdenbire başladı ya da öteden beri vardı da böyle bir şey içimde, birdenbire ortaya çıkıverdi.
  • Eğer yüreğinizde bir bulantı, kafanızda bir kuşku hissediyorsanız, eğer varlığınızda bir rahatsızlık, çevrenizde bir huzursuzluk varsa, kader sizi seçmeye çağırıyor demektir.
  • Başkalarının inanıp inanmaması değil mühim olan. Biz ne yaptığımızı biliyor muyuz, o.
  • Diyordu ki, ben kendimsem, benim benden ayrılmam, benim benden kaçmam mümkün olmamalı: ama ben kendim değilsem, ben kendimden kaçıp kurtulabilirim.
  • Boşuna olamazdı, hiçbir şey boşuna olamazdı, boşuna değildi, sebepsiz, yersiz değildi, bekliyordu ve beklediği gelecekti.
  • Son zamanlarda kimseyle karşılaşmak, kimseyle görüşmek istemiyordu. Dalgın dalgın yürümeye başladı. İçinde bir sürü sorular vardı, bir sürü cevaplar vardı, bir yere oturtamadığı, bir yere koyamadığı.
  • Sessiz bir gülümseyiş yerleşiyor dudağının iki kenarına sessiz bir protesto olarak.

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