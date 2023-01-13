Rasim Özdenören Kimdir? Rasim Özdenören Eserleri, Şiirleri, Hayatı ve Edebi Kişiliği

Türk edebiyatının usta isimleri arasında yer alan Rasim Özdenören edebi kişiliği ile öne çıkar. Rasim Özdenören hayatı boyunca sayısız eser vererek, edebiyat severlerin duygularına dokunmuştur. Peki, Rasim Özdenören kimdir? Yazımızın devamında Rasim Özdenören hangi akım ve toplulukta sorusunun yanıtını bulabilirsiniz. Rasim Özdenören eserleri ve romanları, Rasim Özdenören şiirleri ve sözleri arasında derleme hazırladık.

Rasim Özdenören Kimdir?

Rasim Özdenören, 1940 yılında Maraş'ta dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ve yine aynı üniversitenin Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirmiştir. Yedi Güzel Adam topluluğu içerisinde yer alan Rasim Özdenören, yazdığı eserlerle pek çok ödül kazanmıştır. Üstelik sanatçının bazı eserleri de TV filmlerine uyarlanmıştır. Rasim Özdenören 23 Temmuz 2022 yılında hayata gözlerini yummuştur.

Rasim Özdenören Edebi Kişiliği Nasıldır?

Rasim Özdenören edebi kişiliği ile öne çıkan yazarlar arasında yer alıyor. Rasim Özdenören'in edebi kişilik özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Genellikle hikaye türünde eser yazan sanatçı, hikayelerinde çoğunlukla toplumdaki değişme ve çözülmenin neden ve sonuçlarını ortaya koyan durumları anlatır. Eserlerinde özellikle kültürel yabancılaşma, aile çözülmeleri ve bunalımlar gibi kavramları işler.

Kişinin yalnızlığını, yabancılaşmasını, başka kişilerle kuşak çatışmasını, modernliği, gelenek görenek gibi konularını işlemiştir.

Hikayelerinde insan ve insan ruhunu anlatmıştır.

Tasvire ağırlık veren bir yazar olan Rasim Özdenören'in; kendine özgü, şiirsel bir üslubu vardır. Alegorik yani sembolik anlatımı da hikayelerinin önemli bir noktası olarak bilinir.

Kültür şokuna karşı, bireyin tasavvufa yönelmesini ister.

Rasim Özdenören Eserleri Nelerdir?

Günümüze kadar pek çok ödül almış Rasim Özdenören'in eserlerinden bazılarını aşağıdaki gibi derleyebiliriz:

Gül Yetiştiren Adam

Kafa Karıştıran Kelimeler

Ansızın Yola Çıkmak

Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı

Ben ve Hayat ve Ölüm

Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti

Köpekçe Düşünceler

Ruhun Malzemeleri

Açık Mektuplar

Elli Yılın Öyküsü

Rasim Özdenören Sözleri Nelerdir?

Rasim Özdenören'in sözlerinden bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: