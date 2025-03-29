Rastgele Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Doğru Yazılışı Rastgele Mi, Rasgele Mi?

Yazı dilinde kelimelerin doğru yazılması ve anlam bütünlüğünü korumak açısından önemlidir. Ancak bazı kelimeler yanlış telaffuz edilmeleri nedeniyle yazım hatalarına daha açık hâle gelmektedir. Rastgele kelimesi de bunlardan biridir. Günlük konuşma dilindeki telaffuzu nedeniyle bu birleşik sözcüğün yazımında hatalar olabilmektedir. Merak edilen nokta ise rastgele nasıl yazılır ve TDK'ye göre doğru yazılışı rastgele mi, rasgele mi sorularının cevapları olmaktadır.

Rastgele Nasıl Yazılır?

Türkçede en sık karşılaşılan hatalardan birine birleşik kelimelerin yazımında rastlanır. Bu yanlış yazımların nedeni genellikle dilbilgisine ve yazım kurallarına hâkim olmamaktır. Ayrıca kelimelerin konuşma dilindeki hallerinin yerleşik bir telaffuz meydana getirmesi de yazım hatalarına neden olmaktadır. Telaffuz hatalarından biri de rastgele birleşik sözcüğünde görülmektedir. Bu hatalar yazı diline yansımakta ve kelime telaffuz edildiği gibi "rasgele" şeklinde yazılmaktadır.

Rastgele kelimesi rast ve gelmek fiillerinin birleşmesiyle oluşmuş bir birleşik kelimedir. Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı "rastgele" şeklindedir.

Rastgele kelimesinin anlamı:

Herhangi bir plana, yönteme ya da belirli bir kurala bağlı olmadan yapılan iş veya tercih.

Seçimlerin ve hareketlerin gelişigüzel yapılması.

Bu kelime özellikle şu durumlarda kullanılır:

Rastgele bir seçim yapmak. (Gelişigüzel seçim anlamında)

Rastgele konuşmak. (Düşünmeden, aniden konuşmak)

Rastgele bir yol seçmek. (Plansız hareket etmek)

Kelimenin yanlış yazımı olan "rasgele" kullanımı hatalıdır.

Kelimenin doğru ve yanlış yazımına örnekler aşağıdadır;

Doğru yazım: Rastgele bir film açıp izlemeye başladık.

Yanlış yazım: Rasgele bir film açıp izlemeye başladık.

Doğru yazım: Rastgele konuşmak, bazen yanlış anlaşılmalara yol açar.

Yanlış yazım: Rasgele konuşmak, bazen yanlış anlaşılmalara yol açar.

Bu örneklerden de görüldüğü gibi, kelimenin doğru yazımı "rastgele" olmalıdır.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Rastgele Mi, Rasgele Mi?

TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımının "rastgele" olması birleşik kelimelerin yazım kurallarına dayanır. Rast kelimesi "denk gelmek, karşılaşmak" anlamına gelirken "gelmek" fiili burada birleşerek kelimenin anlamını pekiştirir.

Türkçede birleşik kelimeler genellikle şu durumlarda bitişik yazılır:

Anlam kayması olduğunda: Akşamsefası (bitki adı)

Hanımeli (bitki adı) Ses düşmesi veya türemesi yaşandığında: Kaybolmak

Hissetmek Kelimenin birleşmesiyle yeni bir anlam oluştuğunda: Rastgele (kuralsız, plansız)

Bu kurallar çerçevesinde "rast" ve "gelmek" kelimelerinin birleşmesiyle oluşan "rastgele" kelimesi bitişik yazılır. Ayrı yazılması veya yanlış telaffuz edilerek "rasgele" şeklinde yazılması hatalıdır.

Kelimenin yazımı ile ilgili örnekler şu şekildedir;

Doğru yazım: Rastgele seçmek

Yanlış yazım: Ras gele seçmek

Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere "rastgele" kelimesi bitişik yazılmalıdır ve TDK'ye göre tek doğru yazım şekli budur.