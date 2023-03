Rasyonalizm Nedir? Felsefede Rasyonalizm Ne Demek, Neyi İçerir?

Rasyonalizm nedir aklı merkeze koyan bir akımdır. Aynı zamanda felsefede Rasyonalizm ne demek ile tarihte adını duyurmuştur. Bizlerde bu akımın temsilcileri kimler olduğunu bulmak için araştırma içerisine gireriz. Çünkü Rasyonalizm ne der neyi savunur gibi sorular felsefenin bir kısmını anlamak için gereli olanı sunar. Bu akımın us kavramıyla literatürde yer alması, çizgisinin nelerden oluştuğu bilincine varmamızı sağlar. Böylece neye karşıdır kısmını da rahatça anlamlandırabiliriz.

Rasyonalizm Nedir?

Felsefede birtakım görüşler vardır. Bu görüşlerin kendisine çizdiği bir yol ve bu yolun savunucuları vardır. Felsefi görüşleri anlatırken felsefi akımlar olarak bahsetmekte mümkündür. Aynı zamanda bu akımlar oldukça fazladır. Her bir akım farklı bir görüşü kendine temel edinmiştir. Nihilizm, pozitivizm, materyalizm, idealizm gibi birçok felsefi akım vardır. Rasyonalizmin diğer felsefi akımlardan farkı akıl ile hareket etmesidir. Dolayısıyla rasyonalizm, felsefi bir akımdır. Ek olarak aklı merkeze alarak hareket eden bir akımdır.

Felsefede Rasyonalizm Ne Demek?

Us kavramını felsefe derslerinde, felsefe makalelerinde ya da felsefe içerikli diğer yazılar da illaki denk gelmişizdir. Us kavramı rasyonalizmi yakından ilgilendiren bir kavramdır. Nasıl ki rasyonalizm aklı merkeze alarak hareket ediyorsa usu da merkeze almış olur. Çünkü us, aklı ve düşünme yetisini ifade eden bir kavramdır. Felsefe içerisinde rasyonalizm bilgi nedir sorusuna cevap arayan bir özelliktedir. Bilginin ne olduğunu bulmaya çalışır. Aynı şekilde bilginin doğruluğunun ne ile sağlanacağı da rasyonalizm akımı içerisinde ele alınır. Rasyonalizmin temelini oluşturan bu soruların gidiş yönünü düşünce ve zihin faktörleri belirler. Dolayısıyla rasyonalizm, akılcılık, usçuluk olarak da bilinir. Bilginin düşünceden ve zihinden geçtiğini savunur.

Rasyonalizm Temsilcileri Kimlerdir?

Tarihten bu yana felsefi görüşler, akımlar hep olmuştur. Bu akımların her biri felsefenin yapı taşlarını oluşturmuştur. Aynı zamanda her akımın muhakkak temsilcileri, savunucuları da olmuştur. Rasyonalizm aklı, zihni, usu ve beraberindeki değerleri kendisine merkez edinerek sorulara cevaplar arar. Rasyonalizmin temsilcileri de felsefe içerisinde adını duyduğumuz düşünürlerdir. Rasyonalizm temsilcilerinden bazıları şu şekildedir: Aristoteles, Farabi, Parmanides, Benjamin Franklin, Isaac Asimov'dur.