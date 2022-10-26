Rasyonel Ne Demek? TDK Açıklamasına Göre Rasyonel Nedir?

Rasyonel terim olarak pek çok alanda karşımıza çıkan, dilimize uzun zaman önce yerleşmiş bir ifadedir. Fikir akımı olarak temeline aklı alan rasyonalizm de bu kelimeden türemiştir. Rasyonel insan, rasyonel sayı ve benzeri ifadelerde yer bulan bu kelime rasyonel ne demek sorusuyla araştırılıyor. TDK sözlük anlamı ile rasyonel nedir, kökeni ve anlamı nedir sorularını yanıtı haberimizde.

RASYONEL NE DEMEK?

Latince ratio "akıl ve hesaplama becerisi" kelimesiyle alis son ekinin birleşimi sonucu oluşan rationalis sözcüğü "akla uygun, akılcı" anlamı kazanmıştır. Fransızca'ya da bu anlamıyla geçen kelime bu dilde zamanla rationel şeklini almıştır. Dilimize ise rasyonel şeklinde geçmiştir.

RASYONEL NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Rasyonel kelimesi dilimizde akla uygun, akılcı, aklın kurallarına dayanan, ussal, mantıklı gibi anlamlara gelir. Kısacası akılla ilgili her şey rasyonel kabul edilir. Felsefede rasyonel ise tüm ilkelerde aklı kullanmak, daima sorgulamak anlamına gelir. Felsefe doğası gereği sorgulama üzerine kurulu bir yapıdır. Rasyonel felsefe akımları ise bu sorgulamanın akla uygun yapılması taraftarıdır. Öte yandan dinde de rasyonel fikirler söz konusudur. Bunlar vahyi reddederek dini akılcı bir yolla ele almayı ve her şeyi akıl yoluyla izah etmeyi ilke edinen akımlardır.

RASYONALİZM NEDİR?

Rasyonalizm "Akılcılık" ya da "Usçuluk" olarak nitelendirilen bir düşünce akımıdır. Felsefede, dinde, psikolojide, edebiyatta ve pek çok alanda önemli yer tutan akılcılık hareketi, her şeyi akılla açıklamaya çalışır. Aklın hükmü dışında kalan tüm fikirleri reddeder. Rasyonalizme göre insan zihnini akıl ve deneyimleri şekillendirir.

RASYONEL İNSAN NE DEMEK?

Rasyonalizmi hayat tarzı haline getiren, hayatın her alanını rasyonel bir bakış açısıyla değerlendiren kişilere rasyonel insan adı verilir. Rasyonel insanlar, duyguları arka plana atarak her konuyu akılcı bir yaklaşımla ele alır. Rasyonel insanlar için duygu ve bilek gücü gibi faktörler önemsizdir. Onlar için aslolan zihin ve düşüncede temellenenlerdir.

RASYONEL SAYI NE DEMEK?

Bir matematik terimi olan rasyonel sayı ifadesi, iki tam sayının birbirine oranıyla ifade edilebilen sayıların oluşturduğu küme için kullanılır. Rasyonel sayılar tam sayıların genişlemesidir. Rasyonel sayılar da kendi içinde türlere ayrılır.