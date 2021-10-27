Rasyonel sayılar hangileridir? Rasyonel sayılar kümesi ne ile gösterilir?

Rasyonel sayılar, iki adet tam sayının oranlanması sonucu meydana gelen kümenin adıdır. Tam sayıların bir genişlemesi olarak kabul edilen rasyonel sayılar "Q" sembolü ile gösterilmektedir.

Rasyonel Sayılar Nelerdir?

Rasyonel sayılar birkaç türe ayrılmaktadırlar. Sıralayacak olursak eğer:



1- Kesirler: Kesirlerin tamamı rasyonel sayı kabul edilmektedirler. Bir sayının rasyonel olarak kabul edilmesi için a/b şeklinde yazılabilmesi şarttır. Bütün kesirler de bu şekilde pay ile paydadan oluşmaktadırlar. Yani tüm kesirler birer rasyonel sayıdırlar. Bir kesrin türü (basit, bileşik ya da tam sayılır) bu konuda bir değişiklik yaratmamaktadır.



Örnek: 8/10, 3/7 sayıları birer rasyonel sayılardır.



2- Doğal ve Tam Sayılar: Tam ve doğal sayıların tamamı rasyonel sayılar olarak kabul edilmektedirler. Çünkü her tam sayı x/1 şeklinde yazılabilir. Tam sayılar da bu şekilde rasyonel olma şartını karşıladıkları için rasyoneldirler. Tam sayının negatif olması da aynı şekilde bu sayının rasyonel olması demektir. Değişen bir şey olmaz. Doğal sayılar da tam sayıların birer alt kümesi olduklarından dolayı değişen bir şey olmaz.



Örnek: 3,6,0,15,98, -1, -343423, 23232 sayıları birer rasyonel sayılardır.



3- Ondalık Sayılar: Ondalık sayıların özelliği, kesir olarak yazılabilen sayılar olmalarıdır. Bu sebeple, bütün ondalık sayılar rasyonel sayılar olarak kabul edilmektedirler.



Örnek: 0,062 sayısı 62/1000 şeklinde ifade edilebilmektedir. Yukarıda da yazdığımız gibi, bir sayının rasyonel sayı olması için a/b şartını karşılaması gerekmektedir. Örnek olarak sunduğumuz 0,062 sayısı da bu şartı karşıladığından dolayı ondalık sayıları rasyonel sayı olarak kabul edebiliriz.



4- Devirli Sayılar: Devirli sayılar da aynı şekilde x/y kuralını karşılayabilen sayılardandır. Belli bir formül ile x/y şeklinde yazmamız mümkün olduğu için devirli sayılar da rasyonel sayı olarak kabul edilmektedirler.



Örnek: 0,16666 sayısı (16-1)/90= 16/90 şeklinde yazılabilir ve rasyonel olmuş olur.



5- Tam Bölünebilen Karekök Sayılar: Tam kare olan karekök sayıların bölünenleri de rasyonel olarak kabul edilirler. Aynı zamanda ondalık gösterimlerde de ondalık kısım eğer çift basamaklıysa ve virgülü atıldığında tam sayıya ulaşılıyorsa, bu durumda da rasyonel sayı olarak kabul edilir.



Örnek: √16, √121, √0,0144 sayıları rasyonel sayı olarak kabul edilmektedirler.

Rasyonel Sayılar Kümesi Ne ile Gösterilir?

Rasyonel sayıların oluşturmuş olduğu kümelere rasyonel sayılar kümesi denmektedir. Rasyonel sayılar kümesinin gösterilmesi için kullanılan işaret ise "Q" işaretidir. Gösterdiğimiz küme eğer negatif ise Q-, pozitif ise Q+ simgelerini kullanırız.

Rasyonel Sayı Nedir?

Rasyonel sayılar oranlı sayı olarak kabul edilen sayılara verilen isimdir. İsminden de anlaşılabileceği gibi rasyonel sayılar matematikte, iki tam sayının birbiri ile oranlanması anlamına gelmektedir. Q sembolüyle ifade ettiğimiz rasyonel sayılar birer tam sayı genişleme kümesidirler. Bu şekilde düşündüğümüzde bütün doğal ve tam sayıların birer rasyonel sayı olduklarını anlayabiliriz. Çünkü tüm bu sayıların paydalarına 1 yazabiliriz. Bu şekilde tüm doğal ve tam sayılar 1 sayısı ile oranlanmış olacaklardır. Bu nedenle tüm doğal ve tam sayıları rasyonel sayı olarak kabul ederiz. Negatiflik ya da pozitiflik durumları bu sayıların rasyonel sayı olmasını etkilememektedir.

Rasyonel Sayılara Örnekler

Aşağıda gösterilen tüm sayılar rasyonel sayılardır:



1-) 6÷8

2-) 25÷98

3-) 47643758345847÷7493793874837

4-) -7÷2

5-) 0, -3,

6-) 75.142.526

7-) -24.258,535

8-) √81, √289, √0,0004

Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı

Rasyonel sayılar, yani diğer bir bilinen adı ile oranlı sayılar; iki tam sayının birbiri ile arasındaki oran şeklinde ifade edilebilmektedir. Bu sayılar da "Q" harfi ile gösterdiğimiz kümeleri oluşturmaktadır. Kısacası rasyonel sayılar tam sayıların bir bütünlemesidir ve Q harfi kullanılarak gösterimi yapılmaktadır.



Tüm bunları esas alarak rasyonel sayılar ile ilgili aşağıdakiler söylenebilir: