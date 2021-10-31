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Giriş Tarihi: 31.10.2021 10:17 Son Güncelleme: 31.10.2021 10:23

Rasyonel sayılarda bölme işlemi: Rasyonel sayılarda bölme nasıl yapılır?

Rasyonel sayılarda bölme işlemi: Rasyonel sayılarda bölme nasıl yapılır?

Rasyonel sayılarda bölme işlemi yapılırken ilk sayımız değiştirilmeden kalırken ikinci rasyonel sayı ters çevrilmektedir. Yani bu ters çevirme durumunun sonucunda, pay kısmı ile payda kısmı yer değiştirirler. Daha sonra da rasyonel sayıları birbiri ile çarparız. Bölme işlemi son bulmadan önce bir defa da çarpma işlemi yapılmak zorundadır.

Rasyonel sayılarda bölme işlemi yapmak için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Rasyonel sayılarda bölme işleminde birinci sayı aynen kalır ve ikinci sayı ters çevrilerek çarpma işlemi yapılır. Bu konuda örnekler aşağıda mevcuttur.

RASYONEL SAYILARDA BÖLME

Rasyonel sayılarda bölme işlemi yapılırken belirli kurallara uymamız gerekmektedir.

  • Eğer bölünen sayılarda tam sayılır kesir bulunuyorsa bileşik kesre dönüştürülür.
  • Eğer bölünen sayılarda tam sayı bulunuyorsa paydasına 1 yazarız.
  • İşlem çarpmaya dönüştürüldükten sonra eğer yapılabiliyorsa sadeleştirme işlemi yapılır. Sadeleştirmeyi yaparken çarpılan sayılarda paydada bulunan herhangi bir sayı ile paydadaki herhangi bir sayıyı sadeleştirmek mümkündür.

RASYONEL SAYILARDA BÖLME NASIL YAPILIR?

Örnek: -7/8 : 1/5 işleminin cevabını bulalım.

İlk olarak birinci kesri olduğu şekilde yazıyoruz ve daha sonrasında ikinci kesri ters çevirerek çarpma işlemine geçiyoruz.

-7/8 : 1/5 = -7/8 X 5/1 = -35/8 sonucu çıkar.

Örnek: 5/2 : 7/3 bölme işleminin cevabını bulalım.

5/2 : 7/3 = 5/2 X 3/7 = 15/14

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