Rasyonel sayılarda bölme işlemi: Rasyonel sayılarda bölme nasıl yapılır?

Rasyonel sayılarda bölme işlemi yapmak için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Rasyonel sayılarda bölme işleminde birinci sayı aynen kalır ve ikinci sayı ters çevrilerek çarpma işlemi yapılır. Bu konuda örnekler aşağıda mevcuttur.

RASYONEL SAYILARDA BÖLME



Rasyonel sayılarda bölme işlemi yapılırken belirli kurallara uymamız gerekmektedir.

Eğer bölünen sayılarda tam sayılır kesir bulunuyorsa bileşik kesre dönüştürülür.

Eğer bölünen sayılarda tam sayı bulunuyorsa paydasına 1 yazarız.

İşlem çarpmaya dönüştürüldükten sonra eğer yapılabiliyorsa sadeleştirme işlemi yapılır. Sadeleştirmeyi yaparken çarpılan sayılarda paydada bulunan herhangi bir sayı ile paydadaki herhangi bir sayıyı sadeleştirmek mümkündür.

RASYONEL SAYILARDA BÖLME NASIL YAPILIR?



Örnek: -7/8 : 1/5 işleminin cevabını bulalım.



İlk olarak birinci kesri olduğu şekilde yazıyoruz ve daha sonrasında ikinci kesri ters çevirerek çarpma işlemine geçiyoruz.



-7/8 : 1/5 = -7/8 X 5/1 = -35/8 sonucu çıkar.



Örnek: 5/2 : 7/3 bölme işleminin cevabını bulalım.



5/2 : 7/3 = 5/2 X 3/7 = 15/14