Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Rasyonel sayılarda çarpma işlemi: Rasyonel sayılarda çarpma nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 5.11.2021 08:05 Son Güncelleme: 5.11.2021 08:05

Rasyonel sayılarda çarpma işlemi: Rasyonel sayılarda çarpma nasıl yapılır?

Rasyonel sayılarda çarpma işlemi: Rasyonel sayılarda çarpma nasıl yapılır?

Rasyonel sayılar Matematik için oldukça temel konulardan bir tanesidir. Bunun yanı sıra rasyonel sayılar, kendi içerisinde birden çok konuya ayrılmaktadır. Bu konulardan bir tanesi de rasyonel sayılarda çarpma işlemidir. Rasyonel sayılarda çarpma işlemini yapmak için belirli kurallara uymak zorunda ve bazı püf noktaları öğrenmeliyiz. Peki rasyonel sayılarda çarpma nasıl yapılır?

Rasyonel sayılarda çarpma işlemi ilk bakışta bazı öğrencilerin gözünü korkutabilir fakat rasyonel sayılarda çarpma işlemi kuralları doğru öğrenildiğinde oldukça basit bir işlemdir. Rasyonel sayılarda çarpma işlemini yapmak ve doğru sonuç almak için kesinlikle bilmemiz ve öğrenmemiz gereken kurallar mevcuttur. Sizler için rasyonel sayılarda çarpma işlemine dair bütün gerekenleri anlattık.

Rasyonel Sayılarda Çarpma

Rasyonel sayılarda çarpma işlemi yaparken unutmamamız gereken bir nokta var. Çarpma işleminde işaretlerin çarpımı, sonucun işaretini vermektedir. Yani önce işaretler çarpılır. Aynı zamanda paylar da birbiri ile çarpılı ve sonuç alınır. Yine paydalar çarpımının sonucu olarak payda kısmındaki sonuca ulaşmamız mümkündür. Önce işaretlerin nasıl çarpılacağını öğrenelim.

  • Pozitif ile pozitifin çarpımı pozitiftir. ( +.+ = +)
  • Negatif ile negatifin çarpımı pozitiftir. ( -.-= -)
  • Pozitif ile negatifin çarpımı negatiftir. ( +.-= - )
  • Negatif ile pozitifin çarpımı negatiftir. ( -.+ = -)


Kısaca, işaretler aynı ise pozitif, farklı ise negatiftir de diyebiliriz.


Rasyonel Sayılarda Çarpma Nasıl Yapılır?

Rasyonel sayılarda çarpma işlemini yaparken öncelikli olarak payları çıkartıyor ve paya yazıyoruz. Bir sonraki işlem olarak paydalar çarpılıyor ve paydaya yazılıyor.

Eğer tam sayılı kesir varsa, bileşik kesre çevrilerek işlem yaparız.

Örneklerle konuyu pekiştirelim.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rasyonel sayılarda çarpma işlemi: Rasyonel sayılarda çarpma nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA