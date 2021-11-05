Rasyonel sayılarda çarpma işlemi: Rasyonel sayılarda çarpma nasıl yapılır?

Rasyonel sayılarda çarpma işlemi ilk bakışta bazı öğrencilerin gözünü korkutabilir fakat rasyonel sayılarda çarpma işlemi kuralları doğru öğrenildiğinde oldukça basit bir işlemdir. Rasyonel sayılarda çarpma işlemini yapmak ve doğru sonuç almak için kesinlikle bilmemiz ve öğrenmemiz gereken kurallar mevcuttur. Sizler için rasyonel sayılarda çarpma işlemine dair bütün gerekenleri anlattık.

Rasyonel Sayılarda Çarpma



Rasyonel sayılarda çarpma işlemi yaparken unutmamamız gereken bir nokta var. Çarpma işleminde işaretlerin çarpımı, sonucun işaretini vermektedir. Yani önce işaretler çarpılır. Aynı zamanda paylar da birbiri ile çarpılı ve sonuç alınır. Yine paydalar çarpımının sonucu olarak payda kısmındaki sonuca ulaşmamız mümkündür. Önce işaretlerin nasıl çarpılacağını öğrenelim.

Pozitif ile pozitifin çarpımı pozitiftir. ( +.+ = +)

Negatif ile negatifin çarpımı pozitiftir. ( -.-= -)

Pozitif ile negatifin çarpımı negatiftir. ( +.-= - )

Negatif ile pozitifin çarpımı negatiftir. ( -.+ = -)



Kısaca, işaretler aynı ise pozitif, farklı ise negatiftir de diyebiliriz.



Rasyonel Sayılarda Çarpma Nasıl Yapılır?



Rasyonel sayılarda çarpma işlemini yaparken öncelikli olarak payları çıkartıyor ve paya yazıyoruz. Bir sonraki işlem olarak paydalar çarpılıyor ve paydaya yazılıyor.



Eğer tam sayılı kesir varsa, bileşik kesre çevrilerek işlem yaparız.



Örneklerle konuyu pekiştirelim.

