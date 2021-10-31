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Giriş Tarihi: 31.10.2021 10:21 Son Güncelleme: 31.10.2021 10:22

Rasyonel sayılarda çıkarma işlemi: Rasyonel sayılarda çıkarma nasıl yapılır?

Rasyonel sayılarda çıkarma işlemi: Rasyonel sayılarda çıkarma nasıl yapılır?

Rasyonel sayılarda tüm dört işlemler yapılabilmektedir. Bunlardan çıkarma işlemini de yapmak oldukça basittir. Rasyonel sayılarda çıkarma yaparken sayının negatif ya da pozitif olması çok büyük bir önem taşımaktadır. Peki rasyonel sayılarda çıkarma nasıl yapılır?

Rasyonel sayılarda çıkarma işlemini yaparken belli başlı kurallara dikkat etmek zorundayız. Öncelikle paydalarımız eşit değilse paydaları eşitlemeliyiz. Daha sonra ise çıkartma işlemini toplama işlemine dönüştürür ve çıkan sayının işaretini değiştiririz. En son aşamada ise toplama işlemi gerçekleştirilir.

RASYONEL SAYILARDA ÇIKARMA

Rasyonel sayılarda çıkarma, tam sayılı rasyonel sayılarda yapıldığı gibi toplamaya dönüştürerek yapılmaktadır. Eşit değilse paydalar eşitlenir, paydalar eşitse direkt işlem yapılır. Rasyonel sayılarda çıkarma yapılırken unutulmaması gereken en önemli nokta, çıkan sayının işaretinin değişeceğidir.

RASYONEL SAYILARDA ÇIKARMA NASIL YAPILIR?



Paydalar eşit olduğundan dolayı payda eşitleme işlemi yapmaya gerek duymuyoruz. Çıkartma işlemini toplamaya dönüştürmeli ve çıkan sayının işaretini değiştirmeliyiz.



İşlemin devamında ise toplama işleminde yapıldığı gibi ortak paydayı sonucun paydasına yazıyoruz.



Fakat, her zaman paydalar eşit olacak diye garanti bir durum söz konusu değildir. Peki ya paydalar aynı değilse nasıl çıkarma işlemi yaparız? Onu da hemen bir örnek ile açıklayalım.



Öncelikle paydaları eşitlemeliyiz. Bunu da paydaları değiştirip pay ve payda ile çarparak yapıyoruz.

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Rasyonel sayılarda çıkarma işlemi: Rasyonel sayılarda çıkarma nasıl yapılır?
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