Rasyonel sayılarda çok adımlı işlemler: Rasyonel sayılarda ilk önce hangi işlem yapılır?

Rasyonel sayılarda çok adımlı işlemlere çarpma, bölme, çıkartma ve toplama olmak üzere dört adet işlem de dahildir. Bu yöntemler ise belli başlı kurallara uymak sureti ile gerçekleşebilmektedir. Eğer çok adımlı rasyonel sayı işlemlerinde işlem önceliği kurallarına uyulmazsa sonuç hatalı olacaktır.

RASYONEL SAYILARDA ÇOK ADIMLI İŞLEMLER



Rasyonel sayılarda çok adımlı işlemler, adından da anlaşılabileceği gibi, çok adımlı işlemlere denmektedir. Rasyonel sayılarda çok adımlı işlemlerde, işlem önceliği için belli ayraç ve parantezler kullanılmaktadır. ( ) , [ ] gibi işaretler bunlara örnektirler. Rasyonel sayılar da dahil olmak üzere bütün matematik işlemlerinde işlem önceliğine dikkat etmek zorunludur. İşlem önceliğinin doğru yapılmadığı matematik işlemlerinde sonucun yanlış çıkması kaçınılmazdır.

RASYONEL SAYILARDA İLK ÖNCE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?



Rasyonel sayılarda işlem önceliği şu şekildedir.

Öncelikle parantez içi işlemleri yapıyoruz. Daha sonra çarpma ve bölme işlemlerini yapıyoruz. Ardından toplama ve çıkarma işlemlerini yapıyoruz.



Not: Birbirine göre önceliği olmayan işlemler de mevcuttur. Bu işlemlerde ise işlem soldan sağ tarafa olacak şekilde gerçekleşmektedir (yani toplama– çıkarma ile çarpma-bölme işlemlerinin birbirine bir üstünlüğü bulunmamaktadır).

RASYONEL SAYILAR NASIL BULUNUR?

Rasyonel sayılar nasıl bulunur sorusuna cevap olarak da birkaç rasyonel sayılarda çok adımlı işlemler örneği paylaşalım.



