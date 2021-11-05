Rasyonel sayılarda toplama işlemi: Rasyonel sayılarda toplama nasıl yapılır?

Rasyonel sayılarda toplama işlemi yapmak için belli kurallara gerek duyarız. Rasyonel sayılar, alt konular olarak rasyonel sayılarda çıkarma, bölme, çarpma ve toplama gibi konulara ayrılmaktadır. Rasyonel sayılarda toplama, paydanın eşit olduğu ve olmadığı durumlarda farklılıklar göstermektedir. Rasyonel sayılarda toplama işlemini derinlemesine öğrenebilmeniz için konuyu yazıda tüm detaylarıyla anlattık.

Rasyonel Sayılarda Toplama



Rasyonel sayılarda toplama işlemi yaparken öncelikle paydalara bakmamız gerekmektedir. Eğer paydalarımız eşitse direkt işleme geçilir. Fakat paydalar eşit değilse önce paydalar eşitlenir ve sonra toplamaya geçilir. Öğrenciler arasında payda eşitlemek ilk görüldüğünde belki zor gibi anlaşılabilir fakat aşağıda da vereceğimiz örneklerle görülecek ki aslında payda eşitleme işleminin çok basit bir mantığı vardır ve yapması oldukça kolay bir işlemdir.

Rasyonel Sayılarda Toplama Nasıl Yapılır?



Öncelikle rasyonel sayılarda pay ve paydanın yerini hatırlayalım.







Eğer paydalar eşitse, işlemi yapmak oldukça kolaydır. Aşağıda örneklerini görebilirsiniz. Paydası eşit olan kesirlerde yapılması gereken tek işlem payları toplamaktır.

Rasyonel sayılarda payda eşitlerken paydaları birbirine çarparak basit bir şekilde payda eşitleme yapabilir ve toplama işlemini örnekteki gibi gerçekleştirebiliriz.



