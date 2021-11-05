Rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösterme - Rasyonel sayılar sayı doğrusunda nasıl gösterilir?

Rasyonel sayıların gösterimi sayı doğrusunda yapıldığında öğrenciler konuyu anlama konusunda çok daha hızlı bir sürece girmiş oluyorlar. Rasyonel sayıların sayı doğrusunda gösterilmesi birçok eğitimcinin de kullandığı işe yarar bir taktiktir. Yapılan araştırmalara göre öğrenciler bir konuyu sayı doğrusu üzerinde gördükleri zaman konuların mantığını daha net kavrıyorlar. Sizler için rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösterdik. Aşağıdan tabloya ulaşabilirsiniz.

Rasyonel Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme



Rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösterirken önce tam sayılı kesre dönüştürmemiz gerekmektedir. Daha sonra ise pozitif ya da negatif olmasına bağlı olarak konumuna yerleştiririz.





Rasyonel Sayılar Nasıl Gösterilir?

Bir üst başlıkta örneğini paylaştığımız gibi, önce sayı doğrusunda yer saptanır. Örneğin -0 ile -1 arası 6 eşit parçaya bölünmüş. Bu kısmın 3. Parçası bulunur ve pay/payda yazılır. Negatif yönde ise başına – konur. 0 ile 1 arasında olan kesirlere bir işaret koymak zorunlu değildir. Pozitif sayılarda ise kesirleri koyarken başına kaçıncı sayı aralığındaysa o tam sayının belirtilmesi zorunludur. Örneğin 4 ile 5 sayısı arasında bulunan bir kesrin başına tam sayı olarak 4 yazılması gerekmektedir. Aynı kural negatif kesirlerde de geçerlidir.