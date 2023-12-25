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Giriş Tarihi: 25.12.2023 12:07 Son Güncelleme: 25.12.2023 12:08

Re İle Başlayan Kelimeler - Türkçe Re İle Başlayan Kelimeler Listesi

Re ile başlayan kelimeler listesi, Türkçe dilinin zengin yapısında önemli bir yere sahiptir. Bu önek, birçok kelimenin başında kullanılarak farklı anlamlar kazandırır veya bir eylemin tekrarlanmasını, geri dönüşünü veya bir durumun değişimini ifade eder. Türkçe dilinde "re" önekini taşıyan kelimeler, geniş bir kavram yelpazesine sahiptir. İşte, Türkçe Re ile başlayan kelimeler listesi...

Re İle Başlayan Kelimeler - Türkçe Re İle Başlayan Kelimeler Listesi

Türkçe dilinde "re" önekini taşıyan kelimeler, geniş bir kavram yelpazesine sahiptir. Örneğin, "rehber" kavramı bize yol gösteren anlamında kullanılırken, "rejim" ise belirli bir düzen veya sistem anlamında kullanılır. Türkçe re ile başlayan kelimeler listesi, dilin zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtır. Bu kelimeler, iletişimde anlamın derinleşmesine, ifadelerin genişlemesine ve dilin gücünün artmasına katkı sağlar.

Re İle Başlayan Kelimeler

  • Reaksiyon
  • Reçete
  • Reddetmek
  • Refakat
  • Referans
  • Refleks
  • Rehber
  • Rehin
  • Rejim
  • Reklam
  • Rekor
  • Relatif
  • Remil
  • Renk
  • Resim
  • Restoran
  • Revaç
  • Revizyon
  • Rezervasyon
  • Rezidans
  • Rekabetçi
  • Rehavet
  • Rejimci
  • Rejisör
  • Reklamveren
  • Reçineli
  • Reddedilmiş
  • Refah
  • Rehine
  • Rejenerasyon
  • Rekorlar
  • Rekreasyon
  • Reklamcılık
  • Rekabet
  • Renkli
  • Resmi
  • Reşit
  • Restorasyon
  • Reva
  • Revan
  • Rezil

Türkçe, köklü tarihinden ve zengin kültürel geçmişinden beslenen, ses ve yapı bakımından oldukça zengin bir dildir. Binlerce yıl boyunca çeşitli medeniyetlerin etkisi altında kalarak evrilmiş, zengin bir sözcük hazinesine sahip olmuştur.

Bu kelimeler, Türkçe dilinin yapı taşlarından biridir ve dilin zenginliğine katkıda bulunur. "Re" önekli kelimeler, iletişimde farklı duyguları, durumları veya eylemleri ifade etmek için kullanılır ve dilimizin çeşitliliğini artırır.

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Re İle Başlayan Kelimeler - Türkçe Re İle Başlayan Kelimeler Listesi
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