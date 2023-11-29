"Read" kelimesi sadece bir fiil olarak değil, aynı zamanda dilin temel becerilerinden biri olan okuma yeteneğini ifade etmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. ''Read 2. Ve 3. Hali i̇le örnek cümleler - read fiilinin i̇kinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur?'' bu fiili doğru ve yerinde kullanıp ayrıca doğru zaman diliminde uygun biçimde kullanmak isteyen kişiler tarafından araştırılan konulardandır.

Read 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler

V2 (Past Simple - Geçmiş Zaman):

She read the entire novel in one night. (Bütün romanı bir gecede okudu.)

the entire novel in one night. (Bütün romanı bir gecede okudu.) Last summer, we read all the Harry Potter books. (Geçen yaz, Harry Potter kitaplarını hepsini okuduk.)

all the Harry Potter books. (Geçen yaz, Harry Potter kitaplarını hepsini okuduk.) He read about the discovery in the newspaper. (Gazetede keşif hakkında okudu.)

V3 (Past Participle - Geçmiş Zaman 2. Hali veya Present Perfect Yapıda):

I have already read that interesting article. (O ilginç makaleyi zaten okudum.)

that interesting article. (O ilginç makaleyi zaten okudum.) The students had not read the assignment before the class. (Öğrenciler dersten önce ödevi okumamışlardı.)

the assignment before the class. (Öğrenciler dersten önce ödevi okumamışlardı.) Has she read the new book by her favorite author? (Favori yazarının yeni kitabını okumuş mu?)

Read Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?