Realizm Akımı Nedir, Neyi Savunur Ve Özellikleri Nelerdir? Realizm Akımının Sanatçıları Ve Temsilcileri

Gerçekliği savunan realizm akımı, roman ve hikaye türlerinde baskın olarak etkisini göstermiştir. Realizm akımı hakkında bilmeniz gereken tüm detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Realizm Akımı Nedir?

19. yüzyılda deneysel dilimler son derece gelişmiş durumdaydı. Auguste Comte bu dönemde Pozitivizm felsefesini ortaya sürdü. İnsanın sadece gördüğüne inanması olarak özetlenebilecek bir görüşü savunmuştur. Pozitivizm'in edebiyata uyarlanması ise realizm akımını ortaya çıkarmıştır.

Realizm akımıyla birlikte, romantizmde etkisini koruyan duygular, toplum gerçekleriyle yer değiştirmiştir. Bu sayede roman ve hikayelerde insan hayatının gerçekleri yer alarak, karakterler tüm yönleriyle işlenmiştir.

Realizm Akımı Sanatçıları Kimdir?

Realizm pek çok ülkede yaygın olarak kullanılmıştır. İlk realizm akımı eserlerini Balzac, Stendhal, Merime tarafından verilmiştir.

Realzm akımının Dünya sanatçılarından bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Gorki

Tolstoy

Dostoyevski

Gorki

Mark Twain

Anton Çehov

Gogol

Mihail Aleksandroviç Şolohov

Turgenyev

Realizm akımının Türk sanatçılarından bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Sait Faik Abasıyanık

Recaizade Mahmut Ekrem

Reşat Nuri Güntekin

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Halit Ziya Uşaklıgil

Nabizade Nazım

Refik Halit Karay

Memduh Şevket Esendal

Realizm Akımının Özellikleri Nelerdir?

Realizm akımının çeşitli özellikleri bulunuyor. Realizmi diğer akımlardan ayıran özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Sanatçılar objektiftir.

Toplum gerçekleri eserlerde ön planda tutulmuştur.

Toplum ve doğa olduğu gibi yansıtılmıştır.

Betimleme ön plandadır. Bu nedenle karakterlerin psikolojileri, bulundukları ortam vb. özellikleri detaylarıyla belirtilmiştir.

Toplumun sıradan kişileri de eserlerde yer almıştır.

Okuyucuyu eğitme amacı taşımaz. Sadece yaşananları nesnel tutarlılıkla okuyucuya sunar.

Süsten ve abartıdan kaçınır.

Genellikle etkisini roman ve hikayede göstermiştir.

Realizm Akımının Dili

Realizm'de sanatçı eser ile okuru yalnız bırakıyor. Bu nedenle de kendisini gizliyor. Realizm akımının bu yönü Klasisizm'e benziyor. Olaylar esnasında taraf tutmayan, nesnel bir bakış açısı sergiliyor ve eseri bu düzende yazıyor.

Realizm akımında eserin biçim kusursuzluğu büyük önem taşıyor. Betimleme tam anlamıyla kullanılıyor ve üslup açık, söz oyunlarından uzak bir biçimde kullanılıyor.

Realizm Akımının En Bilinen Eserleri

Realizm akımı döneminde pek çok eser yazılmıştır. Dünya edebiyatı realizm akımı eserlerinden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Ölü Canlar

Vadideki Zambak

Kırmızı ve Siyah

Moby Dick

Gazap Üzümleri

Vanda Dayı

Suç ve Ceza

Oliver Twist

Realizm akımının Türk edebiyatındaki eserlerini ise şu şekilde sıralayabiliriz: