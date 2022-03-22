Realizm Akımı Nedir, Neyi Savunur Ve Özellikleri Nelerdir? Realizm Akımının Sanatçıları Ve Temsilcileri

Gerçekliği savunan realizm akımı, roman ve hikaye türlerinde baskın olarak etkisini göstermiştir. Realizm akımı hakkında bilmeniz gereken tüm detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.
19. yüzyılda deneysel dilimler son derece gelişmiş durumdaydı. Auguste Comte bu dönemde Pozitivizm felsefesini ortaya sürdü. İnsanın sadece gördüğüne inanması olarak özetlenebilecek bir görüşü savunmuştur. Pozitivizm'in edebiyata uyarlanması ise realizm akımını ortaya çıkarmıştır.
Realizm akımıyla birlikte, romantizmde etkisini koruyan duygular, toplum gerçekleriyle yer değiştirmiştir. Bu sayede roman ve hikayelerde insan hayatının gerçekleri yer alarak, karakterler tüm yönleriyle işlenmiştir.
Realizm pek çok ülkede yaygın olarak kullanılmıştır. İlk realizm akımı eserlerini Balzac, Stendhal, Merime tarafından verilmiştir.
Realzm akımının Dünya sanatçılarından bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Realizm akımının Türk sanatçılarından bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Realizm akımının çeşitli özellikleri bulunuyor. Realizmi diğer akımlardan ayıran özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:
Realizm'de sanatçı eser ile okuru yalnız bırakıyor. Bu nedenle de kendisini gizliyor. Realizm akımının bu yönü Klasisizm'e benziyor. Olaylar esnasında taraf tutmayan, nesnel bir bakış açısı sergiliyor ve eseri bu düzende yazıyor.
Realizm akımında eserin biçim kusursuzluğu büyük önem taşıyor. Betimleme tam anlamıyla kullanılıyor ve üslup açık, söz oyunlarından uzak bir biçimde kullanılıyor.
Realizm akımı döneminde pek çok eser yazılmıştır. Dünya edebiyatı realizm akımı eserlerinden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Realizm akımının Türk edebiyatındaki eserlerini ise şu şekilde sıralayabiliriz: