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Giriş Tarihi: 22.3.2022 10:10 Son Güncelleme: 22.3.2022 10:10

Realizm Akımı Nedir, Neyi Savunur Ve Özellikleri Nelerdir? Realizm Akımının Sanatçıları Ve Temsilcileri

Realizm Akımı Nedir, Neyi Savunur Ve Özellikleri Nelerdir? Realizm Akımının Sanatçıları Ve Temsilcileri

Günümüzde bilinen pek çok edebiyat akımı bulunuyor. 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan bir akım olan realizm akımı, romantizm akımına tepki olarak çıkmıştır. Bir diğer adı ise sanatta gerçekçiliktir.

Gerçekliği savunan realizm akımı, roman ve hikaye türlerinde baskın olarak etkisini göstermiştir. Realizm akımı hakkında bilmeniz gereken tüm detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Realizm Akımı Nedir?

19. yüzyılda deneysel dilimler son derece gelişmiş durumdaydı. Auguste Comte bu dönemde Pozitivizm felsefesini ortaya sürdü. İnsanın sadece gördüğüne inanması olarak özetlenebilecek bir görüşü savunmuştur. Pozitivizm'in edebiyata uyarlanması ise realizm akımını ortaya çıkarmıştır.

Realizm akımıyla birlikte, romantizmde etkisini koruyan duygular, toplum gerçekleriyle yer değiştirmiştir. Bu sayede roman ve hikayelerde insan hayatının gerçekleri yer alarak, karakterler tüm yönleriyle işlenmiştir.

Realizm Akımı Sanatçıları Kimdir?

Realizm pek çok ülkede yaygın olarak kullanılmıştır. İlk realizm akımı eserlerini Balzac, Stendhal, Merime tarafından verilmiştir.

Realzm akımının Dünya sanatçılarından bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Gorki
  • Tolstoy
  • Dostoyevski
  • Gorki
  • Mark Twain
  • Anton Çehov
  • Gogol
  • Mihail Aleksandroviç Şolohov
  • Turgenyev

Realizm akımının Türk sanatçılarından bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Sait Faik Abasıyanık
  • Recaizade Mahmut Ekrem
  • Reşat Nuri Güntekin
  • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  • Halit Ziya Uşaklıgil
  • Nabizade Nazım
  • Refik Halit Karay
  • Memduh Şevket Esendal

Realizm Akımının Özellikleri Nelerdir?

Realizm akımının çeşitli özellikleri bulunuyor. Realizmi diğer akımlardan ayıran özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Sanatçılar objektiftir.
  • Toplum gerçekleri eserlerde ön planda tutulmuştur.
  • Toplum ve doğa olduğu gibi yansıtılmıştır.
  • Betimleme ön plandadır. Bu nedenle karakterlerin psikolojileri, bulundukları ortam vb. özellikleri detaylarıyla belirtilmiştir.
  • Toplumun sıradan kişileri de eserlerde yer almıştır.
  • Okuyucuyu eğitme amacı taşımaz. Sadece yaşananları nesnel tutarlılıkla okuyucuya sunar.
  • Süsten ve abartıdan kaçınır.
  • Genellikle etkisini roman ve hikayede göstermiştir.

Realizm Akımının Dili

Realizm'de sanatçı eser ile okuru yalnız bırakıyor. Bu nedenle de kendisini gizliyor. Realizm akımının bu yönü Klasisizm'e benziyor. Olaylar esnasında taraf tutmayan, nesnel bir bakış açısı sergiliyor ve eseri bu düzende yazıyor.

Realizm akımında eserin biçim kusursuzluğu büyük önem taşıyor. Betimleme tam anlamıyla kullanılıyor ve üslup açık, söz oyunlarından uzak bir biçimde kullanılıyor.

Realizm Akımının En Bilinen Eserleri

Realizm akımı döneminde pek çok eser yazılmıştır. Dünya edebiyatı realizm akımı eserlerinden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Ölü Canlar
  • Vadideki Zambak
  • Kırmızı ve Siyah
  • Moby Dick
  • Gazap Üzümleri
  • Vanda Dayı
  • Suç ve Ceza
  • Oliver Twist

Realizm akımının Türk edebiyatındaki eserlerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Karabibik
  • Araba Sevdası
  • Kiralık Konak
  • Yaban
  • Ayaşlı ve Kiracıları
  • Mai ve Siyah
  • Aşk-ı Memnu
  • Kırık Hayatlar

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Realizm Akımı Nedir, Neyi Savunur Ve Özellikleri Nelerdir? Realizm Akımının Sanatçıları Ve Temsilcileri
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