Reboot Ne Demek? Telefon Ve Bilgisayarda Reboot Ne Anlama Gelir Ve Ne İşe Yarar?

Günlük yaşantının neredeyse her alanında kullanılan telefon ve bilgisayarların; sistem kasılmaları, donma problemleri ve bu aygıtların çalışma verimlerinin düşmesi gibi durumları ile karşılaşıldığında reboot işlemi gerçekleştirilmektedir. Sizler için, telefon ve bilgisayarda reboot ne anlama gelir ve ne işe yarar gibi soruların cevaplarını detaylıca derledik, işte haberimiz...

Reboot Ne Demek?

Reboot kelimesinin Türkçe karşılığı ''yeniden başlatma işlemi'' anlamına gelmektedir. Günümüzün vazgeçilmez aletleri olan bilgisayar ve telefonlarda bazı durumlarda sistemsel ya da kullanıcıya bağlı hatalar doğabilmektedir. Bu hataların giderilmesi için ise, kullanıcılar bilgisayar ve telefonları yeniden başlatma işlemi yani reboot işlemi yolu izlenmektedir.

Mevcut cihazları reboot etmek, ürünleri yeniden başlatma işlemi olarak adlandırılmaktadır. Reboot uygulanacak cihazlar sadece telefon ya da bilgisayar olmayabilir; İşletim sistemine sahip her cihazda bu işlem kullanılmaktadır, telefon ve bilgisayarın yanı sıra; bir server ya da bir tablet de, reboot uygulamasına tabi tutulabilmektedir.

Reboot Yapınca Ne Olur?

Özellikle telefonların ve bilgisayarların yeniden başlatılması durumu olarak adlandırılan reboot işlemi yapıldığı takdirde, telefon ve bilgisayarlar tamamen kapanarak, tekrar şekilde, sıfırdan başlatılmaktadır. Reboot işleminin seçilecek olan ifadesi, yeniden başlatılabilir olan her cihazın kendi arayüzünde bulunmaktadır.

Bazı durumlarda, sıklıkla kullanılan telefon ve bilgisayar gibi ürünler güncelleme almaktadır. Bu güncellemelerin geçerli olabilmesi ve de işletim sistemlerinde gerçekleşecek olan köklü değişikliklerin uygulanabilmesi için reboot yapılması oldukça elzem bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Reboot Ne Anlama Gelir?

İşletim sistemine sahip olan her cihazı geri yükleme modundan çıkarıp yeniden başlatmamıza olanak sağlayan reboot, windows kullanıcılarının karşısına ''bilgisayarı yeniden başlat'' seçeneği ile çıkmaktadır.

Belirli sistem hatalarının düzeltilmesi durumunda kullanımı tercih edilen reboot (yeniden başlatma) işleminin belirli türleri de bulunmaktadır. Bunlar; Soft (Warm) Reboot ve Hard (Cold) Reboot olarak sıralanabilir. Bu reboot türleri ise taşıdıkları özellikler ve kolaylıklar sayesinde kullanıcılar için sıklıkla tercih edilen işlemler arasında bulunmaktadır.