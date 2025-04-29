Red Flag Ne Demek? Sosyal Medyada Red Flag Ne Anlama Gelir?

Gün geçmiyor ki sosyal medya jargonuna yeni bir kelime, deyim yahut terim eklenmesin. Bilhassa genç kesimin yoğun olarak kullandığı sosyal medya mecralarında sıklıkla kullanılan yabancı terimler türemiştir. Hal böyle olunca bazı kimseler bu terimleri merak etmekte arasında red flag ne demek, sosyal medyada ne anlama gelir sorularını araştırmaktadır.

Red Flag Ne Demek?

İngilizce kelimelerden olan red flag teriminin Türkçe karşılığı 'kırmızı bayrak'tır. Red kelimesi Türkçe'de kırmızı, flag kelimesi ise bayrak demektir. Red flag bazı durumlarda sözlük anlamından ziyade bir gizli veya üstü kapalı benzetme olarak kullanılmaktadır.

Sosyal Medyada Red Flag Ne Anlama Gelir?