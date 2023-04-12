Redamancy Ne Demek? Latince Redamancy Anlamı Nedir, Nasıl Okunur?

"Redamancy ne demek?" diyenlere yanıt sunmak için bu sözcüğün hangi dile ait olduğu incelenmelidir. Daha sonra "Latince redamancy kelimesinin anlamı nedir?" sorusu, doğru bilgiler eşliğinde yanıtlanabilir. Yine "Redamancy hangi dil?" sorusu, bu sözcüğün doğru telaffuzunun merak edilmesine bağlı olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla bu sözcüğünün anlamının açıklanmasıyla birlikte redamancy okunuşu da detaylı olarak belirtilmelidir.

Redamancy Ne Demek?

Latince kökenli olan pek çok sözcüğün farklı dillere ödünçlendiği bilinir. Özellikle İngilizcede yaygın olarak kullanılan birçok Latince kökenli kelime mevcuttur. Dolayısıyla bu sözcüklerin doğru tanımlarının sıklıkla araştırıldığı söylenebilir. "Latince redamancy kelimesinin anlamı nedir?" sorusu da bu kapsamda ilgili sözcüğün ait olduğu dile göre yanıtlanabilir. Redamancy sözcüğü, sevme eylemi ile ilişkili olan bir durumu temsil eder. Temelde redamancy sözcüğü, "karşılıklı olarak birbirini sevme durumu" şeklinde tanımlanır. Ayrıca bu sözcük, kişilerin birbirlerine olan sevgilerinin eşit düzeyde olduğunu ifade eder.

Redamancy Hangi Dil?

Herhangi bir sözcüğün anlamı ve okunuşu hakkında bilgi sunmak için bu kelimenin ait olduğu dilin bilinmesi mühimdir. Dolayısıyla redamancy sözcüğünün anlamı ve nasıl sesletildiği de bu doğrultuda açıklanmalıdır. Redamancy sözcüğünün kökeni Latince dilidir. Bu sözcüğün Latince "redamo" kelimesinden türetildiği de söylenebilir.

Bu sözcük, Latinceden İngilizceye de geçiş yapmıştır. Dolayısıyla redamancy, her ne kadar eskimiş kelimelerden biri olarak belirtilse de İngilizce edebi metinler ile konuşma dilinde yaygın olarak kullanılır. Söz edilen bu sözcüğün sesletimi ise aksana bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak doğru kabul edilen redamancy okunuşu aşağıdaki gibidir;

re'dımensi (sondaki i uzun okunur)