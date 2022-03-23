Redif Nedir, Nasıl Bulunur? Ek Halinde Redif Örnekleri Ve Konu Anlatımı

Redif farklı anlamlarda kullanılabilir. Türkçe eserlerde bir kural olarak bilinse de Osmanlı döneminde askerlik zamanını tamamlayan ve yedekte bekleyen erler için de redif kelimesi kullanılır. Türk edebiyatına redif kelimesi İran'dan gelmiştir. Redifin tam olarak ne olduğu ek halinde redif örnekleri ve konu anlatımı konusunda yazımızda sizlere geniş bilgiler sunduk.

Redif Nedir?

Redif şiir sanatında çok fazla kullanılan bir kuraldır. İkilik ya da dörtlük olarak redif kullanılabilir. Dizeleri olan şiirlerde uyaktan sonra kullanılırlar. Tekrar eden sözcükler ya da ek ifadelerine redif adı verilir.

Redif daha çok mısra sonlarında görevleri eş olan eklerin tekrarlanması redif olarak tanımlanır. Bu kavram aynı zamanda aynı olan sözcüklerin iki defa söylenmesiyle de oluşur. Mutlaka mısranın en sonunda bulunması gerekirler.

Redif Nasıl Bulunur?

Redifi bulabilmek için mutlaka yerine bakmak gerekir. Dizeleri olan bir şiirde redif her zaman mısra sonlarında yer alır. Kafiyeden hemen sonra redifler kullanılır. Dize içerisinde de yerini bulmak son derece kolaydır. Dikkat edilmesi gereken en önemli detay ise birbirini tekrar eden eklere ve kelimelere yönelmektir. Şiirlerin yalnızca dize sonlarında yer alırlar.

Ek Halinde Redif Örnekleri ve Konu Anlatımı

Redif 5 gruba ayrılır ve bunların türleri şu şekildedir:

Sözcük ile yapılan redifler

Ekler ile yapılan redifler

Sözcük grubu ile yapılan redifler

Dize ile yapılan redifler

Hem sözcük hem de ek ile yapılan redifler

Her birinin kendine göre farklı bir kuralı vardır.