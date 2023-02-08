Ref Ne Demek? Ref Etmek Ne Anlama Gelir, Günümüz Türkçesi İle Karşılığı Ne?

Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde sıklıkla kullanılan kelimelerden biri de ref kelimesidir. Bu kelime Türkçeye Arapça'dan geçmiştir. Üstelik erkek çocuklarına konulan Rafi ismi de bu kelimeden türetilmiştir. Peki, ref ne demek? Yazımızın devamında ref olmak ne demek ve ref etmek ne demek sorularının yanıtları sizi bekliyor.

Ref Ne Demek?

Ref kelimesi Arapçadaki yükseltme ve kaldırma sözcüğünden alıntıdır. Bu kelime, kullanıldığı yere göre ise iki farklı anlama gelir. Ref kelimesinin anlamlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Havaya kaldırmak, dik tutmak, yükseltmek.

Geçersiz kılmak, yok saymak, yürürlükten kaldırmak.

Ref Olmak Ne Demek?

Refetmek kelimesi, az önce yukarıda bahsetmiş olduğumuz anlamlara gelir. Yani refetmek:

Havaya kaldırmak, dik tutmak, yükseltmek,

Geçersiz kılmak, yok saymak, yürürlükten kaldırmak,

Anlamlarında kullanılır. Ref olmak ise aşağıdaki anlamlarda kullanılır:

Efdal, ekrem ve eşref olan.

Ref Kelimesi Cümle İçerisinde Nasıl Kullanılır?

Ref kelimesinin anlamından bahsettik. Eğer ref kelimesinin cümle içerisinde nasıl kullanılabileceğini merak ediyorsanız aşağıdaki örneklere göz atabilirsiniz: