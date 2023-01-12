Refik Halit Karay Kimdir? Refik Halit Karay Eserleri, Romanları, Hayatı ve Edebi Kişiliği

Eleştiri, mizah yazıları ile öyküler yazan Refik Halit Karay kimdir diyenler, Türk edebiyatındaki başarılı isimlerden olduğunu bilmelidir. Refik Halit Karay eserleri ve romanları, sade ve anlaşılır bir dil ile yazılmıştır. Gözleme dayalı eserler veren Refik Halit Karay edebi kişiliği sayesinde sevilen bir yazar olmuştur. Refik Halit Karay hayatı, en az eserleri kadar merak edilir. Peki Refik Halit Karay hangi akım ve toplulukta?

Refik Halit Karay Kimdir?

Ünlü Türk yazar Refik Halit, 15 Mart 1888 yılında İstanbul Beylerbeyi'nde dünyaya gelmiştir. Bolu Mudurnu'dan göç etmiş bir ailenin oğlu olan yazarın babası, o dönem Maliye Başveznedarı olan Mehmed Halid Bey'dir. Maddi imkanları geniş bir ailenin oğlu olduğu için oldukça iyi bir eğitim almıştır. Eğitimini Galatasaray Sultanisi ile Hukuk Mektebi'nde tamamlamış ve hemen ardından bugünkü Hazine ve Maliye Bakanlığı olan Maliye Nezareti'nde memurluğa başlamıştır.

Yazarlığa duyduğu ilgi nedeniyle Fecr-i tî edebi topluluğuna dahil olmuştur. Öte yandan, o zamanların ünlü mizah dergisi Kalem için "Kirpi" takma adıyla yazılar yazmaya başlamıştır. Yazdıkları yüzünden eleştiriler alan Refik Halit, bundan dolayı birçok kez sürgün edilmiştir. 1913'te Sinop'a, ardından Çorum, Ankara ile Bilecik'e gitmek zorunda kalmıştır. Sürgün döneminden sonra tekrar İstanbul'a dönmüş ve Türkçe öğretmeni olarak Robert Koleji'nde çalışmaya başlamıştır. Bu görevinden ayrıldıktan sonra, Posta Telgraf Umum Müdürlüğü'ne girmiş ve siyasete ilgi duyduğu için Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na üye olmuştur. Aynı dönem, Tasvir-i Efkâr, Vakit ve Zaman gazeteleri için makaleler hazırlamıştır.

Ömrü sürgünde geçen yazarın, İstiklal Savaşı ile yazıları büyük tepki çekmiş ve vatan haini suçlaması ile karşı karşıya kalmıştır. Bundan dolayı, önce Yüzellilikler listesine alınmış ve sonra sürgün için Halep ve Beyrut'a gönderilmiştir. Sürgün sırasında, Atatürk için yazdığı şiirler sayesinde affedilmiş ve 1938 yılında geri dönmüştür. 16 yıllık sürgünden sonra tekrar siyasi mizah içerikli Aydede dergisini çıkarmaya başlamıştır. Refik Halit, 18 Temmuz 1965 yılında İstanbul'da hayatını kaybetmiştir.

Refik Halit Karay Eserleri Nelerdir?

Türk öykücülüğünün en önemli yazarlarından biri olan Refik Halit'in, 1919 yılında yayınlanan Memleket Hikayeleri adlı eseri büyük bir kesim tarafından beğenilmiştir. Köy edebiyatı yazarları içinde bulunan Karay, eserlerinde konu olarak aileyi, köy hayatını ve Anadolu'yu anlatmıştır. Sadece öykü değil, roman türünde de eserler vermiştir. Akıcı ve sade üslubu ile oldukça beğenilmiştir. Realist akıma bağlıdır ve Cumhuriyet dönemi yazarları arasında bulunur. Onun eserleri arasında aşağıdakiler yer alır.

Roman

İstanbul'un Bir Yüzü - 1920

Yezidin Kızı - 1939

Çete - 1939

Sürgün - 1941

Anahtar - 1947

Bu Bizim Hayatımız - 1950

Nilgün (3 cilt) - 1950-1952

Yeraltında Dünya Var - 1953

Dişi Örümcek - 1953

Bugünün Saraylısı - 1954

2000 Yılının Sevgilisi - 1954

İki Cisimli kadın - 1955

Kadınlar Tekkesi - 1956

Karlı Dağdaki Ateş - 1956

Dört Yapraklı Yonca - 1957

Sonuncu Kadeh - 1965

Yerini Seven Fidan - 1977

Ekmek Elden Su Gölden - 1980

Ayın On Dördü 1980

Yüzen Bahçe - 1981

Hikaye

Memleket Hikâyeleri - 1919

Gurbet Hikâyeleri - 1940

Mizah

Sakın Aldanma İnanma Kanma - 1915

Kirpinin Dedikleri - 1918

Ago Paşa'nın Hatıratı - 1918

Ay Peşinde - 1922

Tanıdıklarım - 1922

Guguklu Saat - 1925

Günce

Bir İçim Su - 1931

Bir Avuç Saçma - 1939

İlk Adım - 1941

Üç Nesil Üç Hayat - 1943

Makyajlı Kadın - 1943

Tanrıya Şikâyet - 1944

Anı

Minelbab İlelmihrab - 1946

Bir Ömür Boyunca - 1980