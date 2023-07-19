Regosol Toprak Nedir? Regosol Toprak Nerede Görülür, Özellikleri Neler, Verimli Mi?

Regosol toprak nedir ve regosol toprak özellikleri neler yerbilimde toprak türleri konusunda cevap bulacak bir konu iken regosol toprak nerede olur, sorusu da incelenen bölgenin iklim koşulları ile cevabının saptanacağı bir sorudur. Ülkemiz de iklim açısından oldukça çeşitli bir yapıya sahiptir. Bu durum toprak varlığını çeşitlendirmektedir. Bu nedenle regosol topraklara dair soracağımız Türkiye'de nerede görülür ve bu topraklar verimli mi sorusu, ülkenin coğrafi özellikleri ile yakından ilişkilidir.

Toprak Oluşumu ve Sınıflandırması Nasıl Olmuştur?

Yer küre oluşumu bakımından tek tip özellikler barındırmaz. Yer küreyi oluşturan toprak, hava, su ve ateş elementleri arasından toprak farklı ve çeşitli özelliklere sahiptir. Özellikle bulunduğu bölgenin iklimine ve genel yapısına göre şekillenen toprağın farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bu çeşitler toprağın nerde ve ne koşullar altında oluştuğuna dair bilgi verirken aynın zamanda verimli ya da verimsiz olduğuna dair de bilgiler elde etmemize yardımcı olur.

Ele alacağımız bu konu bağlamında dünyada İlk toprak sınıflandırması, 1882-1900 yılları arasında Rusya'da yapılmaya başlamıştır. Daha sonra ilk resmi toprak sınıflandırması ise Amerika Birleşik Devletleri'nde 1930'lu yıllarda Curtis F. Marbut tarafından yapılmıştır. Rus bilim insanları ve daha sonra da Amerikalı bilim insanları ile başlayan bu süreç daha sonra gelişerek günümüzde kullanılan toprak sınıflandırma tablosunu oluşturmada yardımcı olmuştur.

Regosol Toprak Nedir?

Bu çerçevede ele alçağımız toprak çeşitleri arasında bulunan regosol topraklar bulunmaktadır. regosol topraklara gelmeden hemen önce ise ele alacağımız toprakların sınıflandırılması yerli ya da yerli olmayan başka bir ifade ile ana kayanın özelliklerini yansıtan ya da yansıtmayan topraklar olarak sınıflandırılmaktadır. Toprak çeşitlerini ele alırken bu sınıflandırmayı da göz önünde bulundurmalıyız. Eski toprak sınıflandırma sistemine göre topraklar; Zonal, İntrazonal ve Azonal olmak üzere üç ana gruba ayrılmaktadır.

Bu üç ana grup içinde yer alan ve azonal topraklarda bulunan regosoller ana kayanın özelliklerini yansıtmayan topraklar arasında bulunmaktadır. Bu topraklar akarsu, rüzgâr ve buzul gibi dış kuvvetlerle oluşan topraklardır. Bu dış kuvvetler tarafından biriken malzemelerle oluşan topraklara azonal, topraklar denilmektedir. Azonal topraklar içinde yer alan regosoller, özellikle dağ eteklerinde biriken kum boyutundaki malzemelerin birikmesi ile zaman içinde oluşan topraklardır.

Regosol Toprak Nerede Görülür?

Azonal topraklardan olan regosoller, taşıma topraklardır. Taşıma topraklar ana kayanın özelliklerini göstermezler. Genellikle dış kuvvetlerin(rüzgâr, akarsu ve buzul) küçük taneli kum vb. parçacıklarını biriktirmesi ile dağ yamaçlarında ve eteklerinde oluşmaktadır.

Bu topraklar ayını zamanda volkanik arazilerde görülmektedir. Ülkemizde ise Nevşehir yöresi gibi daha çok volkanik olan bölgelerde yaygın olarak bulunmaktadır. Bu gözenekli yapıya sahip topraklar, bölgede patates tarımına oldukça elverişli ve uygundur.

Regosol Toprak Özellikleri Nelerdir?

Ana kaya özelliği göstermeyen ve yerli olmayan bu topraklar, özellikle volkanik arazilerde görülmektedir. Dağ eteklerinde ya da dağ yamaçlarında biriken bazı kum boyutundaki malzemeler ve de akarsuların ile volkanlardan çıkan kum boyutundaki malzemeler üzerinde oluşan verimli toprak türleridir. Bu topraklar ülkemizde bulunmaktadır. Özellikle Nevşehir bölgesinde yer alan bu topraklar üzerinde patates tarımı yapılmaktadır.