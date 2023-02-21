Regüle Ne Demek? Psikolojide Regüle Etmek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Dilimizde anlamı ve hangi alanlarda kullanıldığı merak konusu olan pek çok kelime bulunuyor. Regüler kelimesi de bu kelimelerden biri olarak biliniyor. Regüle ne demek diye düşünen birçok insanla karşılaşmak bu nedenle mümkün. Eğer siz de duyguları regüle etmek ne anlama gelir, psikolojide regüle ne demek diye düşünüyorsanız, doğru yerdesiniz. Regüle edilmek ne demek sorunun yanıtı yazımızın devamında sizi bekliyor.

Regüle Ne Demek?

Regüle, Fransızca kökenli bir kelime olarak bilinir. Regüle kelimesinin TDK sözlüğü üzerindeki anlamı ise aşağıdaki gibidir:

Ayarlama

Düzenleme

Bu terim tıp alanında ise düzenli ya da düzenlenmiş manasında kullanılır. Regüler hale gelen tıbbi durumlar denildiğinde düzenli hal almış durumlar olduğu anlaşılır. Örnek vermek gerekirse kalp atışları regüle olduğunda, kalp atışlarının düzene girdiğini anlayabiliriz.

Regüle Etmek Ne Anlama Gelir?

Regüle etmek terimi, elektrik ve elektronik sistemlerde ifade edilen bir tür güç terimi olarak biliniyor. Bu terim, güç devrelerinin düzeni ve ayarını ifade ediyor.

Psikolojide Regüle Etmek Ne Anlama Gelir?

Psikolojide regüle etmek ve duygu regülasyonu denilen kavramlar bulunuyor. Regüle kelimesi düzenleme ve ayarlama anlamına geldiğinden; duygu regülasyonu denildiğinde:

"Dur, sakin ol" denilen içsel konuşma ve buna bağlı oluşan davranışlar düşünülebilir. Bu sebeple ebeveynlerin, özellikle doğumdan itibaren ilk çocukluk yıllarına kadar çocuğa gösterilen tepkiler, davranışlar, sakinlik gibi etkiler; regülasyon becerisi kazanmada oldukça etkilidir. Duygu regülasyonu ya da regüle etmek; psikolojik açıdan bakıldığında, kişinin kendini nasıl sakinleştireceğini bilmesinde önemli rol oynar.

Regüle Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Regüle kelimesinin anlamlarını derledik. Peki, regüle kelimesi cümle içerisinde nasıl kullanılır? Aşağıda yer alan örnekler sayesinde regüle kelimesinin cümle içinde kullanımı hakkında söz sahibi olabilirsiniz: