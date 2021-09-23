Rehber Eş Anlamlısı – Rehber Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

"Rehber" kelimesi hem maddi hem de soyut olarak farklı anlamlar taşıyor. Bu nedenle de rehbere pek çok alanda başvuruluyor. Günlük konuşmada çok kez tercih edilen rehber sözcüğü, yazı dilinde de yoğun olarak kullanılıyor. Paragraflarını ya da konuşmalarını zenginleştirmek isteyenler rehber kelimesi eş anlamlısı ve sözlük tanımını araştırılıyor. TDK ve eş anlamlı kelimeler sözlüklerine göre rehber kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte, rehber eş anlamlısı ve manası...

REHBER EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Rehber kelimesinin eş anlamlı sözcükleri : Kılavuz / Delil

REHBER NE DEMEK?

Rehber kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Rehber, Farsça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre rehber kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kılavuz

- Birinin doğruyu bulmasına yardımcı olan, yol gösteren kimse veya şey, delil

REHBER KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Rehberim sille, tokat hatta asker süngüsü, bir hayli darbe yedikten sonra işini tamamladı.

- Ben bunları düşünürken rehberim eliyle bir büyük bina gösterdi.

REHBER KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

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