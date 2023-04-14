Rektör Alma, Bakü’de "Uluslararası Genç Bilim İnsanları ve Tıp Öğrencileri Kongresi"nde konuştu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Uluslararası Genç Bilim İnsanları ve Tıp Öğrencileri Kongresi" düzenlendi. Kurucu lider Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı anısına düzenlenen kongrenin açılış konuşmasını Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma yaptı.

Kongreye katılmaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu dile getiren Rektör Alma, Türkiye ve Azerbaycan'ın her alanda olduğu gibi akademide de "İki Devlet Tek Millet" anlayışıyla hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Alma, ortak bilimsel faaliyetlerin iki ülke ilişkilerinin çok daha derin ve stratejik temellere oturmasına katkı sunacağını anımsattı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Erenler'in de katıldığı kongrede ayrıca Hemşirelik Bölümü 3.Sınıf öğrencisi Berfin Hamamcı bir sunum yaptı.