Rektör Âşıkkutlu: Her öğrencimiz özel Yükselen değer TRÜ

Kuruluşunun 5'inci yılında 15 bin öğrenci hedefleyen Trabzon Üniversitesi (TRÜ) tercih edilirlik açısından hem devlet, hem de özel üniversiteler arasında potansiyeli ile öne çıkarken diğer yandan da marka değerini artırıyor. Trabzon Üniversitesi yeni öğrencilerini beklerken Rektör Prof. Dr. Emin Âşıkkutlu tercih aşamasındaki gençlere hem özel bir çağrıda bulundu, hem de şu mesajları verdi:Trabzon Üniversitesi belirgin akademik başarılarıyla Türkiye genelinde ilk 10'lu sıralarda geliyor. Bilimsel performansımıza öğrencilerimizin birbirinden değerli derecelerini ekleyerek yürüyoruz. Akademik projelerde, sporda, sanatta ve bireysel performanslarda dünya şampiyonluklarımızı, ülke derecelerimizi artırıyoruz. Bundan da önemlisi kurumsal olarak biz resmi bir üniversiteyiz ancak her öğrencimiz bizim için özel.Üniversitemiz ilim, kültür, tarih, turizm, ticaret ve bir spor kenti güzide şehrimiz Trabzon'un ismini taşıyor. Anadolu kültürünü özümseyen, Karadeniz'le bütünleşen, Trabzon'un değerlerini yansıtan ve tam anlamıyla yaşayan bir üniversiteyiz. Aramıza yeni katılacak öğrencilerimizin burayı sadece bir okul gibi değerlendirmekten öte bir yaşam ve gelişim merkezi olarak görmelerini istiyoruz. Hâlihazırda 8 fakülte, 2 enstitü, 2 yüksekokul, 1 konservatuvar, 7 meslek yüksekokulu ile 11 uygulama ve araştırma merkezleri bulunuyor..5 yılda 115 yeni akademik personelimiz aramıza katıldı. Hâlihazırda 8'i yabancı olmak üzere toplamda 567 akademik personel ve 400 idari personelimizle hizmet veriyoruz. 12 bini aşkın öğrencimiz var. Lisansüstünde 35 yüksek lisans ve 13 doktora programına sahibiz. Ulusal ve uluslararası alanda birçok saygın projede paydaş ve katılımcıyız.Trabzon Üniversitesi bünyesinde kurulan Uzaktan Eğitim ve Robotik Kodlama Merkezleri, vizyonunu her geçen geliştirirken hedefleri büyütüyor. Günümüzde eğitim sistemleri, bir yandan bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklar, diğer yandan ise, bilgi ve iletişim teknolojilerinin getirdiği yeni problemler üzerinde odaklanıyor. Uzaktan eğitim sisteminin fonksiyonları ve önemi çok büyük. Uzaktan eğitim, zamandan ve mekândan tamamen bağımsız bir şekilde farklı uygulamaları bir arada sunuyor.Trabzon Üniversitesi (TRÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Karal, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında düzenlenen "Büyük Veri Projesi" toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Trabzon Üniversitesi'nin de içinde bulunduğu 8 üniversitenin "Büyük Veri Projesi"nde pilot üniversite olarak seçildiğini bildirdi. YÖK Başkanı Özvar'ın tavsiye ve talimatları doğrultusunda iletişim ve bilişim bilimlerine büyük önem verdiklerini belirten Karal "Büyük veriyle ilgili paydaş üniversitelerle 57 doktora ve 171 yüksek lisans tezi olmak üzere, üretilen toplam 228 tez çalışmasında üniversite olarak etkin rol aldık. Bu proje akademik projeksiyonla Türkiye'nin yeni yüzü ve yüz akı projesi olacaktır. Biz de büyük veri çalışmalarında, güven ve etik kavramlarını göz önünde bulundurarak üretime devam edeceğiz" dedi.