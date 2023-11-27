Rektör Erhan Afyoncu’ya Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’ndan ödül

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi kapsamında 9 Kasım'da Taşkent'te gerçekleştirilen EİT Ödülleri Töreni'nde Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, eğitim alanındaki çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldü.

34 YILDIR EĞİTİM CAMİASINA HİZMET EDİYOR

2016 yılından beri Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünü yürüten Sabah Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 34 yıldır eğitim camiasına hizmet ediyor. Yüzlerce öğretmen ve onlarca akademisyen yetiştiren Afyoncu'ya ödülü Dışişleri Bakanlığı'nda Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü Esen Altuğ tarafından takdim edildi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından değişik alanlarda dokuz kişiye ödül verildi. Azerbaycan'dan Irada Huseynova 'Bilim ve Teknoloji' dalında, İran'dan Dr. Tayebe Mesbahzadeh 'Ziraat ve Çevre' dalında, Kazakistan'dan Akhmet Toktabay 'Tarih, Kültür, Edebiyat ve Güzel Sanatlar' dalında, Kırgızistan'dan Avazbek Atakhanov 'Ekonomi' dalında, Tacikistan'dan Kosimsho Iskandarov 'Tarih, Kültür, Edebiyat ve Güzel Sanatlar' dalında, Pakistan'dan Dr. Ijaz Nabi 'Tarih Ekonomi' dalında, Türkiye'den Prof. Dr. Erhan Afyoncu 'Eğitim' dalında, Türkmenistan'dan Dr. Amangeldi Rahmanov 'Tarih, Kültür, Edebiyat ve Güzel Sanatlar', Özbekistan'dan Sirojiddinov Shukhrat Samariddinovich 'Tarih, Kültür, Edebiyat ve Güzel Sanatlar' dalında ödül aldı.