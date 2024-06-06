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Giriş Tarihi: 6.6.2024 10:13 Son Güncelleme: 6.6.2024 10:28

Rektör Levent’e “Avrasya Hizmet Ödülü”

Ankara’da Özbekistan Büyükelçiliği ile EkoAvrasya Vakfı tarafından Türkiye-Özbekistan Stratejik İlişkileri/Çok Boyutlu Gelecek Perspektifi toplantısı düzenlendi.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Rektör Levent’e “Avrasya Hizmet Ödülü”

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği ile EkoAvrasya Vakfının ortaklaşa düzenlediği "Türkiye-Özbekistan Stratejik İlişkileri/Çok Boyutlu Gelecek Perspektifi" toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yapıldı. Toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Yardımcısı Nazımcan Holmuradov, EkoAvrasya Vakfı Başkanı Hikmet Eren ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitsi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent katıldı.

Toplantıda Türkiye ve Özbekistan arasındaki stratejik ortaklığı vurgulanarak iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmayı, ortak projeler hayata geçirmeyi ve dünya refahı için önemli kararlar alınması gibi konular ele alındı.

Toplantıda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'e Türkiye ile Avrasya ülkeleri arasındaki iyi niyet ve dostluk ortamının geliştirilmesine katkıda bulunduğu çalışmalarından dolayı "Avrasya Hizmet Ödülü" takdim edildi.

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Rektör Levent’e “Avrasya Hizmet Ödülü”
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