Rektör Prof. Dr. Tuncel Filistinli öğrencilerle bir araya geldi

Gazze'deki saldırılara ilişkin derin endişe ve büyük üzüntü içinde olduklarını belirten Prof. Dr. Tuncel, öğrencilerle sohbet ederek Filistin'deki aileleriyle olan iletişimleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı ve desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Dünyanın büyük bir bölümünün bu katliama, çocukların, masum sivillerin öldürülmesine sessiz kalması insanlık adına bir utanç verici olduğunu ifade eden Rektör Tuncel, "Hastanelerin, okulların, ibadethanelerin bombalanmasını hiçbir vicdan kabul etmez, etmemeli. Masum sivillere karşı bu orantısız saldırıların bir an önce son bulmasını ve en kısa sürede kalıcı bir barışın tesis edilmesini diliyoruz. Biz Çukurova Üniversitesi olarak Gazze'deki zorlu koşullardan etkilenen uluslararası öğrenci ve personelimize gerekli tüm desteği sunmaya hazırız" diye konuştu.

Prof. Dr. Tuncel ayrıca; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde depremde uzuv kaybına uğramış çocuklara hizmet veren Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi'nin kapılarının, savaş dolayısı ile uzuv kaybına uğramış tüm Filistinli çocuklara da açık olduğunu söyledi. Filistinli öğrenciler de gösterilen hassasiyetten dolayı Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel başta olmak üzere destek veren, dua eden herkese teşekkür ettiler.