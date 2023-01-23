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Giriş Tarihi: 23.1.2023 10:26 Son Güncelleme: 23.1.2023 10:54

Rektör Salihoğlu: "Hiç bir zaman öğrenmekten geri durmayın"

Güz döneminde mezun olmaya hak kazanan öğrencileri için Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Kültür, Kongre ve Sergi Sarayı’nda tören düzenlendi. Mezun olan öğrencilere seslenen Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “Mezunlarımız bugün sadece birer diploma almadılar, aynı zamanda yaşam boyu kullanabilecekleri beceriler edindiler” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Rektör Salihoğlu: Hiç bir zaman öğrenmekten geri durmayın

Mezunları ve ailelerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, ailelerin kendilerine emanet ettikleri çocuklarını en iyi şekilde yetiştirerek bugün birer meslek sahibi olarak teslim ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Salihoğlu, mezunlara "Öğrenmenin hayat boyu devam eden bir olgu olduğunu unutmayın. Bu yüzden hiçbir zaman öğrenmekten geri durmayın" dedi.

Mezunlar adına konuşan Denizcilik Fakültesi, Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu Yiğithan Ballı ise acısıyla tatlısıyla dört yılı geçirdikleri bu kurumda hocalara minnet borçları bulunduğunu söyledi. Denizcilerin vedalaşma sözcüğü olan "selametle" sözüyle tüm arkadaşlarına ve hocalarına veda eden Yiğithan Ballı'ya diplomasını Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan takdim etti.

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Rektör Salihoğlu: "Hiç bir zaman öğrenmekten geri durmayın"
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