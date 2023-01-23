Rektör Salihoğlu: "Hiç bir zaman öğrenmekten geri durmayın"

Mezunları ve ailelerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, ailelerin kendilerine emanet ettikleri çocuklarını en iyi şekilde yetiştirerek bugün birer meslek sahibi olarak teslim ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Salihoğlu, mezunlara "Öğrenmenin hayat boyu devam eden bir olgu olduğunu unutmayın. Bu yüzden hiçbir zaman öğrenmekten geri durmayın" dedi.

Mezunlar adına konuşan Denizcilik Fakültesi, Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu Yiğithan Ballı ise acısıyla tatlısıyla dört yılı geçirdikleri bu kurumda hocalara minnet borçları bulunduğunu söyledi. Denizcilerin vedalaşma sözcüğü olan "selametle" sözüyle tüm arkadaşlarına ve hocalarına veda eden Yiğithan Ballı'ya diplomasını Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan takdim etti.