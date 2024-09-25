Rektum Neresi? Rektum Tam Olarak Nerede Yer Alır, Ağrısı Nereye Vurur?

Rektum insan sağlığı ve tıbbi konularda karşımıza çıkan bir terimdir. Esasında vücudumuzun bir bölgesi olan rektumun tam olarak nerede olduğu pek bilinmemektedir. Hal böyle olunca rektum neresi, tam olarak nereye bağlı sorularının yanıtları araştırılmaktadır. Bu konuda özellikle rektum ağrısı nereye vurur doğru bilinmelidir.

Rektum Neresi?

Rektum, kalın bağırsağı anüse bağlayan yaklaşık 10-12 cm uzunluğundaki bölümdür. Kolonun yani kalın bağırsağın son bölümünde başlayıp anüsün başlangıç yerindeki kısa ve dar geçitte biten kanala rektum denmektedir. Toplamda 3 katmandan oluşan rektum en içte kalan tabaka dışkılamayı kolaylaştırmak için mukoza salgılar, ortadaki tabaka büzüşme işlevini yapan kaslardan oluşur, son yani dış katman ise yağ tabakasından oluşmaktadır. Rektumun çevresinde bağışıklık sisteminin önemli parçalarından biri olan lenfler vardır.

Rektum Ağrısı Nereye Vurur?

Halk arasında rektumun bölgesi tam olarak pek bilinmediği için rektum ağrısını ayırt etmek bazen zor olmaktadır. Rektumda oluşan herhangi bir rahatsızlık ve ağrı çoğunlukla makat (anüs) bölgesinde hissedilmektedir. Ancak anal fistül, hemoroit, anüs apsesi gibi rahatsızlıklar da aynı bölgede ağrı oluşturduğu için en doğru teşhisi uzman doktorlar yapacaktır.