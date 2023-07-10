Relikt Bitki Nedir? Dünyada ve Türkiye’de Relikt Bitki Örnekleri Hangileri, Nerelerde Görülür?

Yeryüzünde on binlerce bitkiyle bir arada yaşamaktayız, dünyanın varlığını sürdürmesinin en önemli şartlarından birisi olan ekolojik çarkın en önemli çatkı olan bitkiler kendi aralarında çeşitli türlere ayrılmaktadır. Bu türlerden birisi de relikt bitki adı verilen sınıftır. İsmi oldukça yabancı gelse aslında günlük hayatta oldukça kolay ulaşılabilir bitkilerinde arasında olduğu relikt bitki örnekleri neler merak edilmektedir. Türkiye'de relikt bitkiler hangileri sizde merak ediyorsanız gelin birlikte inceleyelim.

Relikt Bitki Nedir?

Kelime anlamı eskiden kalma, kalıntı, tarihi eser gibi karşılık bulan relikt terimi botanik dalında bir bitki grubunun adıdır. Relikt bitki, 4. Jeolojik zamanda buzul devrinde içinde var olmuş, buzul devrinin bitmesi hava ısınmasının sonucunda yüksek yerlerde hala bulunabilen bitki türlerine verilen isimdir. Relikt bitki türüne kısaca, rakımı yüksek ve hava sıcaklığının düşük olduğu bölgelerde yaşayan tarihi eser bitkiler de diyebiliriz.

Dünyada Ve Türkiye'de Var Olan Relikt Bitki Türlerine Örnekler

Ülkemizin yer aldığı coğrafyadaki yer şekilleri ve iklim çok çeşitliliğe sahiptir. Dört mevsimin eksiksiz şekilde yaşandığı topraklarımızda yetişen bitkilerin yüzde 20'si relikt bitkilerden oluşmaktadır. Çok eski çağlardan günümüze kadar varlığını sürdüren bu bitki türlerinin ülkemizde görülme sebebi başta belirtmiş olduğumu, yer şekillerinin ve iklimin çeşitliliğinin fazla olmasıdır. Ülkemizin rakımı yüksek bölgelerinde relikt bitki türleri yetişmektedir, bu bölgeler; Trakya, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgeleridir. Bu bölgelerde oldukça yüksek ve serin iklimli arazilerin mevcut olması relikt bitki yetişmesine olanak tanımaktadır. Ülkemizde görülen relikt bitki türü örnekleri ise şunlardır;

Ihlamur

Kayın ağacı

Fındık

Akçaağaç

Sandal ağacı

Mersin

Memengiç

Kızılçam

Kocayemiş

Dünya genelinde de yine hava sıcaklığının düşük, rakımın yüksek olduğu bölgelerde relikt bitki türüne örnek bitkiler görülmektedir. Örnek vermek gerekirse Kanada, İskandinav Ülkeleri, Sibirya bölgelerinde relikt bitki türleri yetişmektedir.