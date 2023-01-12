Reşat Nuri Güntekin Kimdir? Reşat Nuri Güntekin Eserleri, Romanları, Hayatı ve Edebi Kişiliği

Reşat Nuri Güntekin kimdir sorusu, Reşat Nuri Güntekin hayatı ile yanıtlanır. Bir Anadolu yazarı olan ve edebiyatımızın adeta bir panoraması olan Reşat Nuri Güntekin romanları ve eserleri ile önde gelen yazarlarımızdandır. Bu noktada Reşat Nuri Güntekin edebi kişiliği yazdığı eserler hakkında bilgi vermenin yanında, Reşat Nuri Güntekin hangi akım ve toplulukta bilgilerini de sunmaktadır. Edebiyatımızda ün yapmış Çalıkuşu, Yeşil Gece ve Anadolu Notları eserleri ile tanınan yazar aynı zamanda Anadolu insanını çok iyi tanır.

Reşat Nuri Güntekin Kimdir?

Çağdaş Türk edebiyatında, Cumhuriyet Dönemi yazarlarından olan Reşat Nuri Güntekin roman, tiyatro, öykü yazarı ve siyaset adamıdır. 25 Kasım 1889'da İstanbul'da doğmuştur. Çanakkale'de ilköğrenimini tamamlayan yazar, Galatasaray Lisesinde bir yıl okumuş, oradan İzmir'deki Fransız Okulu'na girmiştir. Burayı bitirmeden ayrılarak, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirmiştir. Bursa Sultanisi'nde Fransızca öğretmenliği yapmış daha sonra İstanbul'a atanmıştır. Edebiyat öğretmeniyken Vefa Sultanisi, Erenköy Lisesi, Çamlıca Kız Lisesi, Kabataş, Galatasaray, İstanbul Erkek liselerinde edebiyat, felsefe dersleri okutmuş; Fatih Vakıf Mektebi müdürlüğünde görev yapmıştır.

Mahmut Yesari'yle Kelebek adında mizah dergisi çıkardılar. Uzun yıllar liselerde edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişi olmuştur. Edebiyat öğretmenliğinin yanında Çanakkale'den milletvekili seçilmiştir. Edebi kişiliğinin yanında gazetecilik de yapan yazar, 1947'de Memleket gazetesini çıkarmıştır. Emeklilikten sonra yeni eserlerini yazarken yakalandığı kanserden, tedavi için gittiği Londra'da 13 Aralık 1956'da hayatını kaybetti.

Reşat Nuri Güntekin Edebi Kişiliği

Cumhuriyet dönemi yazarlarının gündemine aldığı Anadolu insanının yaşamını o da eserlerinin merkez noktası yapmıştır. Anadolu insanının adeta bir röntgenini çıkaran yazar yaşantılarını, duygularını, kaygılarını, inançlarını dile getirmiştir. Kullandığı üslup ve dil sade ve yapmacıksız olur Türkçe'nin doğal halidir. Konuları anlatmak ve değinmek için uzun süslü betimlemelere ihtiyaç duymaz. İnsanların psikolojilerine kadar değinen yazar Anadolu insanını o dönem en iyi tanıtanlardandır.

Eserlerinde insan sevgisine genişçe yer vererek iyimser bir tutumla halkına daima umut beslemiş ve öğrenmesi için elinden geleni yapmıştır. Müfettişlikte adım adım gezdiği Anadolu'yu eserlerinde romanları ve gezi notlarına taşırken insanların geleneklerini, durumlarını, toplumsal sorunlarını çok derine inmeden ama çok etkili anlatarak yetkin bir dille anlatır. Bunların yanında asıl ününü Çalıkuşu romanı ile kazanmıştır. Romanda Anadolu'da yaşamayı seçen ideal bir kadın öğretmenin sıkıntılarını, izlenimlerini onun ağzından anlatır. Bu romanın yanında Dudaktan Kalbe, Yaprak Dökümü ve Akşam Güneşi romanları da ünlü olan yazarın bu eserleri dizi ve sinema filmi olarak da uyarlanmıştır.

Reşat Nuri Güntekin Eserleri ve Romanları

Yazar cumhuriyet döneminin en üretken yazarlarından biridir. Sadece roman türünde değil tiyatro, öykü, gezi ve eğitim gibi pek çok alanda eserler vermiştir. Yazarın b eserlerinden bazıları:

Roman:

Çalıkuşu (1922)

Gizli El (1924)

Damga (1924)

Dudaktan Kalbe (1925)

Akşam Güneşi (1926)

Bir Kadın Düşmanı (1927)

Yeşil Gece (1928)

Acımak (1928)

Yaprak Dökümü (1930)

Kızılcık Dalları (1932)

Gökyüzü (1935)

Eski Hastalık (1938)

Ateş Gecesi (1942)

Öykü:

Gençlik ve Güzellik (1919)

Roçild Bey (1919)

Eski Ahbap (1919)

Tanrı Misafiri (1927)

Sönmüş Yıldızlar (1928)

Leyla ile Mecnun (1928)

Olağan İşler (1930)

Tiyatro: