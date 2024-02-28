Resesif Ne Demek? Resesif Gen Nedir, Örnekleri Neler?

Canlıların içinde bulunduğu çevresiyle olan ilişkilerini inceleyen ana bilim dalı olarak bilinen biyoloji canlılar için geçerli olan farklı kavramları ele alıp incelemektedir. Ele alınan bu kavramlar canlılara dair farklı bilgiler sağlamaktadır. Canlılar için bilgi sağlayan bir diğer kavram da resesiftir. Bu konuda ele alınan kavramlar arasında resesif ne demek ve resesif gen nedir soruları biyoloji tarafından yanıtlanırken örnekleri neler, bakacak olduğumuzda konu daha da açıklık kazanacaktır.

Resesif Ne Demek? Resesif Gen Nedir?

Canlıları farklı özellikler açısından inceleyip ele alan birden fazla bilim dalı varken yapısal ve fonksiyonel özellikleri açısından farklı bilim dallarına konu olmuştur. Bilim evrenin düzenini, evrendeki olayların daha çık ve net açıklanması için farklı çabalar ortaya koyar. İnsanlığın yararı için yapılan bu çalışmalarda ortaya çıkan bilgiler ile amaç mutlak ve temel gerçeğe ulaşmaktır. Bu nedenle evrende geçekleşen pek çok olayın neden, nasıl ve niçin gerçekleştiğini ortaya koymak şarttır. Bu çalışmaların hepsi de bilimsel metotlarla açıklanır. Bu metotlar ise beraberinde birden fazla kavramı gündeme getirmektedir.

Bilimsel çalışmalar sonucu hem metotlar gereği hem de deneyler gereği ortaya çıkan kavramlardan biri de resesif kavramıdır. Kalıtım çerçevesinde ele alınan resesif, canlı biyolojisinde gen konusu bağlamına ele alınan ve açıklaması yapılan bir kavramdır. Sözcüğün kelime anlamı ise "çekinik" olarak tanımlanmaktadır. Resesif gen ise çekinik gen anlamına gelmektedir. Bunun tam karşıtı ise dominant gen(baskın gen)'dir.

Resesif Örnekleri Neler?

Resesif gen, bir diğer deyişle çekinik gen; Baskın genin(dominant genin) olduğu ortamda çekinik(etkisini az göstererek) kalarak fenotip üzerinde etkisiz kalan(kalıtım özellikleri olarak çok fazla ortaya çıkamayan) gendir.Resesif gen, baskın gen bulunmadığı zamanlarda etkisini göstermektedir. Resesif gen örneklerine